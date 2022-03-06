Легализация "пиратства" программного обеспечения в России откладывается.

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В последние несколько дней мы наблюдаем за пополнением списка зарубежных производителей и IT-компаний, приостановивших или прекративших поставку своих продуктов в Россию: AMD, Intel, TSMC, Microsoft, Apple, Samsung, CD Projekt, Rockstar Games, Bethesda, Electronic Arts, Activision Blizzard и другие уже объявили об этом. Возможно, скоро к ним присоединится и компания NVIDIA. Возникает ощущение, что скоро проще будет перечислить не примкнувшие к тренду компании, чем наоборот. Некоторые организации объясняют своё решение нарушением логистических цепочек, нестабильностью курса рубля и возникшими сложностями со взаиморасчётами, другие в качестве причины указывают присоединение к введённым санкциям. Смелость иметь своё мнение показала лишь финская Remedy Entertainment Oyj, создавшая компьютерные игры Max Payne, Max Payne 2, Alan Wake, Quantum Break и Control, которая заявила о поддержке в непростое время всех своих сотрудников, вне зависимости от их гражданства или страны происхождения, а также отказалась приостанавливать продажи своих проектов на территории нашей страны.

Что касается самих санкций, то особенностью большинства текущих пакетов является их направленность, в том числе против всех самых обычных граждан России, а не каких-либо компаний, госструктур, высокопоставленных чиновников или влиятельных лиц. На фоне такого явления, в обществе возник вопрос об уместности применения действующего административного и уголовного наказания на территории РФ за нелегальное использование продуктов компаний, присоединившихся к санкциям. Проще говоря, IT-пользователи не против легализации "пиратства" в ответ. То здесь, то там появляются призывы отдать швартовы и поднять флаг.

По этому поводу вчера высказала свою официальную позицию Минцифры России. В министерстве сообщают, что они не вносили каких-либо предложений по освобождению от ответственности за "пиратство" и в данный момент не поддерживают такие инициативы. Обсуждение этого вопроса планируется с Минэкономразвития. На сегодняшний день министерство поддерживает стимулирование перехода на российское ПО.