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NVIDIA может прекратить поставку видеокарт в Россию
Россия может остаться без видеокарт NVIDIA.
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Как известно, технологические компании AMD и Intel уже объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию, что в свою очередь, кроме изменения курса валют, также сильно повлияло на стоимость их продукции в отечественных торговых сетях. Третий участник большой тройки - компания NVIDIA до сих пор оставалась в стороне от стремительно набирающего обороты тренда. Видимо, "зелёная" компания сейчас сильно занята проблемами своей кибербезопасности и ей не до этого. Стоит напомнить, что недавно NVIDIA подверглась серьёзной кибератаке, в ходе которой были украдены важные внутренние закрытые данные. Компания даже попыталась нанести ответный удар по киберпреступникам, но значимого результата это не принесло.

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Один из пользователей reddit со ссылкой на ресурс Pcmag сообщил, что компания NVIDIA прекращает поставку в Россию своих продуктов, включая видеокарты. Сразу стоит оговориться, что никакого официального заявления от главы NVIDIA Дженсена Хуанга на настоящий момент нет и Pcmag ссылается на некоего представителя NVIDIA, без упоминания его имени и занимаемой в компании должности.

Также остаётся неясным, идёт ли речь о так называемых "референсных" видеокартах Founders Edition собственного производства NVIDIA, или о продукции партнёров NVIDIA в том числе. Безусловно, NVIDIA имеет влияние на своих партнёров и может применить к ним санкции в виде ограничения или прекращения поставок своих GPU и необходимой документации, но пока что те сами решают кому продавать свою продукцию. Самыми популярными в России производителями видеокарт, использующими GPU NVIDIA, на сегодня являются ASUS, Gigabyte, MSI, Palit и KFA2.

Если вспомнить, то что доля эталонных видеокарт NVIDIA в общей массе продаж в РФ всегда была небольшой, а с выходом серии RTX 3000 и началом второй крупной волны майнинг-лихорадки застать эти ускорители в официальном магазине NVIDIA или на прилавках магазинов было практически невозможно. Но не нужно забывать, что GPU NVIDIA также устанавливаются в ноутбуки.

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В любом случае делать окончательные выводы пока что преждевременно и необходимо дождаться официально опубликованного заявления от NVIDIA.

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