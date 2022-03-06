Россия может остаться без видеокарт NVIDIA.

Как известно, технологические компании AMD и Intel уже объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию, что в свою очередь, кроме изменения курса валют, также сильно повлияло на стоимость их продукции в отечественных торговых сетях. Третий участник большой тройки - компания NVIDIA до сих пор оставалась в стороне от стремительно набирающего обороты тренда. Видимо, "зелёная" компания сейчас сильно занята проблемами своей кибербезопасности и ей не до этого. Стоит напомнить, что недавно NVIDIA подверглась серьёзной кибератаке, в ходе которой были украдены важные внутренние закрытые данные. Компания даже попыталась нанести ответный удар по киберпреступникам, но значимого результата это не принесло.

реклама

Один из пользователей reddit со ссылкой на ресурс Pcmag сообщил, что компания NVIDIA прекращает поставку в Россию своих продуктов, включая видеокарты. Сразу стоит оговориться, что никакого официального заявления от главы NVIDIA Дженсена Хуанга на настоящий момент нет и Pcmag ссылается на некоего представителя NVIDIA, без упоминания его имени и занимаемой в компании должности.

Также остаётся неясным, идёт ли речь о так называемых "референсных" видеокартах Founders Edition собственного производства NVIDIA, или о продукции партнёров NVIDIA в том числе. Безусловно, NVIDIA имеет влияние на своих партнёров и может применить к ним санкции в виде ограничения или прекращения поставок своих GPU и необходимой документации, но пока что те сами решают кому продавать свою продукцию. Самыми популярными в России производителями видеокарт, использующими GPU NVIDIA, на сегодня являются ASUS, Gigabyte, MSI, Palit и KFA2.

Если вспомнить, то что доля эталонных видеокарт NVIDIA в общей массе продаж в РФ всегда была небольшой, а с выходом серии RTX 3000 и началом второй крупной волны майнинг-лихорадки застать эти ускорители в официальном магазине NVIDIA или на прилавках магазинов было практически невозможно. Но не нужно забывать, что GPU NVIDIA также устанавливаются в ноутбуки.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр

В любом случае делать окончательные выводы пока что преждевременно и необходимо дождаться официально опубликованного заявления от NVIDIA.