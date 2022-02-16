Уже второй год ситуация на рынке видеокарт остаётся крайне сложной. С началом второго крупного майнинг-бума из магазинов начали быстро исчезать все пригодные для криптодобычи видеокарты, что неминуемо привело к повышению магазинами цен на них. Обстановка усугубилась мировой пандемией и возникшим дефицитом компонентов. Затем на делёж пирога без приглашения пожаловали перекупщики, ранее проявлявшие заметно меньшую активность в этой сфере. В целом, довольны остались все, кроме самих геймеров, именно которым эти самые видеокарты со всеми их современными технологиями по сути и предназначались.
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Поскольку любому терпению рано или поздно приходит конец, то закономерно возникло такое явление, как движение "Антиперекуп". В рамках поставленных целей спонтанно объединившиеся геймеры всячески пытаются нарушить деятельность спекулянтов, вставляя им "палки в колёса". К примеру, не так давно крупные площадки бесплатных объявлений были буквально завалены фейковыми объявлениями о продаже видеокарт с призывами не способствовать бизнесу перекупщиков. Теперь очередь дошла и до глобальной платформы Change.org, на которой инициативные противники беспорядка на рынке видеокарт разместили петицию с целью привлечь внимание РОСПОТРЕБНАДЗОРА к действиям ритейлеров компьютерного оборудования.
Создатели петиции указывают, что именно ритейлеры являются одними из виновников сложившейся ситуации. На текущий момент петицию подписали 9907 человек, большая часть из которых очевидно являются геймерами.