Новый тип памяти GDDR6-AiM от компании SK hynix возьмёт на себя вычислительные функции, разгрузив CPU и GPU, повысив скорость вычислений до 16 раз.

В настоящее время обработка хранимых в микросхемах оперативной памяти данных происходит силами центрального или графического процессора. Как известно, процесс переноса самих данных связан с определенными задержками. Компания SK hynix объявила о разработке технологии следующего поколения, способной существенно увеличить вычислительные возможности системы за счёт решения проблемы передачи данных большого объёма путём добавления в оперативную память вычислительных функций.

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Первым продуктом, использующим технологию PIM (обработка в памяти) станут микросхемы памяти GDDR6-AiM. Замена обычной памяти GDDR6 с пропускной способностью 16 Гбит/с на память GDDR6-AiM позволит центральному или графическому процессору увеличить скорость определенных вычислений до 16 раз. Целевое назначение GDDR6-AiM - это системы, созданные для машинного обучения, высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения больших объёмов данных.

Штатное рабочее напряжение у GDDR6-AiM составит 1,25 В, что ниже, чем у чипов GDDR6 (1,35 В). Кроме того, технология PIM способна снизить энергопотребление системы на 80% за счёт уменьшения объёма передачи данных на CPU и GPU.

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Официальная презентация новой разработке состоится на конференции по полупроводникам "2022 ISSCC", которая пройдет в Сан-Франциско в конце февраля.