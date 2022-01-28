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Сегодня по всему миру стартовали продажи нового продукта компании NVIDIA - видеокарты GeForce RTX 3050. Это ускоритель начального игрового уровня, производительность которого находится между GTX 1660 Ti (Super) и RTX 2060. Но в отличие от собратьев у новинки более актуальный объём видеопамяти в 8 GB, а поддержка технологии NVIDIA DLSS даёт ей возможность потягаться с видеокартами поколения Pascal, базирующихся на более "старших" чипах, например с GTX 1070.
Как заведено уже достаточно давно, заранее узнав характеристики и ожидаемые цены на RTX 3050, многие пользователи поспешили поделиться своим мнением на многочисленных форумах о полной бессмысленности данной модели "за эти деньги". Возможно в чём-то они и правы. Но реальность показала немного обратную картину - все появившиеся сегодня в российских магазинах видеокарты RTX 3050 были полностью раскуплены, причём по очень далёкой от рублёвой рекомендованной цене (24990 рублей). Тем не менее в некоторых магазинах новинки периодически вновь высвечиваются как доступные к покупке. Это либо результат продажи дозированными партиями, либо следствие отказов от необдуманных предзаказов или влияние других факторов. Но нам это даёт нам возможность увидеть реальные цены на RTX 3050 в отечественной рознице, не опираясь при этом на слухи.
Магазин Ситилинк на данный момент предлагает три модели RTX 3050, хотя час назад новинки полностью отсутствовали в продаже.
Самой доступной из списка моделью является видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 3050 DUAL за 46760 рублей. Серия Dual от компании Palit в последние годы является лидером по соотношению цены и качества.
Второй в списке стоит Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3050 EAGLE OC за 48350 рублей. Видеокарта имеет небольшой заводской разгон и её GPU работает на частоте 1792 МГц.
Замыкает прайс-лист модель Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3050 GAMING OC за 49750 рублей. Это решение с трёхвентиляторной системой охлаждения.
Цены на старте продаж озвучены. Кто-то станет ожидать их снижения, а кто-то решит, что дальше цены пойдут только вверх - каждый принимает решение о покупке самостоятельно. Но, учитывая тенденции последних лет, надеяться на появление в магазинах видеокарт по рекомендованным ценам определенно не стоит.