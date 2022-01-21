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Тихо и незаметно в своём новом драйвере для Linux компания NVIDIA разблокировала доступ к системному процессору GPU (GSP). Системный процессор является участком кремния в GPU, начиная с поколения Turing. Его задачей является, в том числе перенос некоторых задач с центрального процессора на графический для повышения общей производительности системы.
В настоящее время доступ к функциям указанного NV-RISCV (RISC-V) процессора доступен только в некоторых профессиональных ускорителях, а также, вероятно, появится в ноутбуках Max-Q 2022 года выпуска, но сообщество надеется, что данная функция в скором времени будет открыта и для игровых видеокарт.
Потенциально GSP мог бы обеспечить существенный прирост производительности в игровых приложениях в тех сценариях, где центральный процессор играет роль так называемого "бутылочного горлышка", перенеся с него часть низкоуровневых задач на ядра графического процессора, снизив таким образом задержки и повысив производительность.
О полном функционале и возможностях GSP пока что сказано немного, но NVIDIA планирует активно развивать эту функцию. В любом случае производительности мало не бывает и если открытие данной функции для широкого круга видеокарт NVIDIA, в том числе для игровых, всё же произойдёт, то в выигрыше окажутся все владельцы "зелёных" видеокарт.