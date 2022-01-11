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Программист решил отомстить IT-корпорациям и намеренно испортил свои программы с открытым кодом
IT-сообщество взорвал наболевший вопрос.
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В среде программистов и в IT-сфере в целом не утихают споры о последствиях инцидента, произошедшего на прошлой неделе. Некоторые говорят о несмываемом чёрном пятне, поставленном на всём программном обеспечении с открытым исходным кодом, другие встают на сторону программиста Марака Сквайрза, собственно и явившегося причиной скандала.

Суть случившегося в следующем: несколько дней назад вышеуказанный специалист, являющийся автором библиотек colors.js и faker.js с открытым исходным кодом, предназначенных для платформы Node.js и опубликованных на хостинге Github, внес в них вредоносные изменения, что нарушило работу примерно двух десятков тысяч использующих эти разработки сторонних приложений. Среди пострадавших оказались и крупные международные IT-корпорации, к примеру такие, как Amazon.

Причиной такого поступка многие считают месть программиста IT-корпорациям и коммерческим организациям за то, что те бесплатно пользуются плодами труда программистов-энтузиастов, извлекая из этого выгоду, а сами авторы не получают из этого ни чего. Ещё осенью позапрошлого года Сквайрз говорил о том, что коммерческие компании должны либо создавать собственные форки его библиотек, либо ежегодно платить ему за них суммы с пятью нулями.

Закономерным итогом таких действий стала блокировка учётной записи бунтаря на Github (с 2018 года принадлежащем Microsoft), в результате чего он потерял доступ к собственным проектам и наработкам.

Как водится, некоторые пользователи не поленились "пробить" звезду скандала на предмет личности и прошлого. Марак окончил Университет Макгилла в возрасте 19 лет и проработал в Microsoft пять лет. Позже, из-за неудовлетворенности разработкой закрытого ПО, он ушел в open source. Выяснилось, что десять лет назад он был автором весьма успешного стартапа, сумевшего привлечь миллионы долларов, а затем вместе со своим школьным другом основал компанию по предоставлению облачных услуг. Компания просуществовала несколько лет и была продана в период вхождения в облачный бизнес крупных игроков.

Имя Марака исчезло из финансовых и деловых новостей, но он продолжал быть активным участником IT-сообщества. Затем жизнь Сквайрза начала делать крутые повороты. В 2018 году он был арестован за нанесение телесных повреждений своей подруге, а в сентябре 2020 года в квартире программиста вспыхнул пожар и ФБР задержало его, найдя в ней компоненты для изготовления бомбы и соответсвующую литературу по её сборке.

После этого он просил в Twitter деньги на жильё и, надо сказать, на его призыв некоторые откликнулись. В 2021 году он сообщил в Твиттере, что продал свой дом и поставил всё на NFT. Приближался 2022 год и финансовое положение Марака ухудшалось, а лицензия с открытым кодом почти не приносила ему денег. Наконец он создаёт облачный сервис Faker Cloud и пытается продать его своему спонсору - компании Retool. Те обещают ему рассмотреть предложение и связаться с ним позже, но ответ так и не приходит, а наработки Faker Cloud всплывают в собственном продукте Retool. В итоге Марак делает то, что он сделал. 

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Стоит за его действиями обостренное требование справедливости или банальная потребность в деньгах - уже не важно, ведь IT-сообщество взорвал сам вопрос использования программных продуктов с открытым исходным кодом коммерческими компаниями. И, как оказалось, вопрос является наболевшим.

#node.js #марак сквайрз
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