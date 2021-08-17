Дополнительная распродажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам пройдёт в DNS в четверг
Прошел почти месяц с момента пятой и финальной распродажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti в торговой сети DNS. Большинство участников данных акций в итоге оставались без покупки, утверждая что купить видеокарту на таких распродажах в принципе невозможно. Недавно я на собственном примере показал, что это не так, сумев заказать видеокарту Powercolor AMD Radeon RX 6600 XT Red Devil OC за 48999 рублей, и объяснил как лучше действовать на подобной акции.
Сегодня у геймеров новая проблема — вчерашний взлом защиты видеокарт NVIDIA серии RTX 3000 LHR повлек их исчезновение из магазинов и новый рост цен на них. Казалось бы, всё плохо. Но абсолютно неожиданно поступило положительное сообщение, что предположительно в четверг 16.08.2021 года торговая сеть DNS намерена провести дополнительную распродажу видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti. Да, это нарушает предыдущее заявление, что подобных акций больше не будет, а в памяти всплывают прощальные концерты примадонны, но таким нарушениям мы только рады, ведь это может оказаться для кого-то последним шансом в этом году урвать заветную игровую видеокарту. На время вернуться к стратегии продаж видеокарт партиями магазин DNS заставили именно майнеры, сметающие NVIDIA серии RTX 3000 с полок. Второй причиной является предположение, что осенью нас ждёт очередной виток роста цен на видеоадаптеры, а потому хотя бы части геймеров необходимо дать шанс приобрести видеокарты до начала коллапса. О точном времени старта акции мы узнаем чуть позже. DNS уточняет, что некоторые модели будут продаваться по рекомендованным ценам.
реклама
Традиционно среди покупателей проведен опрос и его темой стало выяснение их отношения к защите LHR. Голосование показало, что 44% всё ещё верят в положительный эффект от LHR, 40% опрошенных оказались реалистами, а 16% признались, что сами грешны.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила