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После взлома защиты NVIDIA LHR из магазинов исчезают GeForce RTX 3060, а оставшиеся из них дорожают

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 исчезают из магазинов, а их место занимают другие, но уже по новым ценам.
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Вчерашний день можно назвать чёрным воскресеньем для геймеров всего мира. Казалось бы, только-только ситуация с ценами на видеокарты в последнее время перестала усугубляться и зафиксировалась на каком-то подобии нормы, как западные информационные источники принесли печальное известие о взломе защиты на видеокартах NVIDIA серии RTX 3000 LHR, имеющих ограничитель майнинга. Разработчики NBMiner в новой версии программы для майнинга V39.0 (2021-08-15) смогли частично обойти блокировщик майнинга NVIDIA. Теперь майнеры могут довольствоваться не 50% от максимального хешрейта при добыче Ethereum (алгоритм ethash), а 68-70%, что является существенной прибавкой в 40% в процентном выражении. Майнеры, а возможно и магазины, мгновенно отреагировали на известие и самые доступные из нового поколения RTX 3000 видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 12G начали исчезать из российских магазинов. Давайте пройдёмся по самым популярным из них и посмотрим, как обстоят дела на этот час.
Ещё утром в ДНС оставалось в ограниченном количестве всего три модели по старым ценам 59000-60000 рублей от Inno3D и Palit. Есть вероятность, что долго они не пролежат.

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В обед на сайте появились две модели от KFA2 и MSI, но уже по цене 64000 и 67000 рублей.

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Если с картой MSI всё понятно и она позиционируется как верхняя в своей линейке RTX 3060, то карта от KFA2 GeForce RTX 3060 CORE (LHR) раньше стояла ровно в ценовой категории Palit GeForce RTX 3060 DUAL. Появление новой партии по новым ценам может говорить об оперативной реакции рынка не только на повышение курса Эфириума, но и на известия о взломе блокировки.
Идём по магазинам дальше. В магазине Регард GeForce RTX 3060 отсутствует полностью.

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У магазина Ситилинк на прилавке осталось всего четыре модели GeForce RTX 30. Самые недорогие из них это одновентиляторная PALIT NVIDIA GeForce RTX 3060 STORMX по цене 63040 рублей и её двухвентиляторная сестра PALIT NVIDIA GeForce RTX 3060 DUAL OC за 64990. Причём пять моделей уже исчезли из ассортимента буквально вчера-сегодня..

В Онлайнтрейде было всего три модели по ценам от 65000 до 80000 тысяч рублей. Причем самая дешевая из них откровенно не лучший вариант в техническом плане, как считают многие пользователи. Скорее всего, наличие продиктовано уровнем цен, явно завышенным.

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А пока писался этот блог, в наличии осталось всего две из них и самая дешевая модель была раскуплена.

Как мы видим — выбор невелик. Что касается самых свежих AMD Radeon RX 6600 Xt, продажи которых стартовали четыре дня назад, то они мгновенно разлетелись как горячие пирожки и их просто нет в продаже. А поскольку у компании AMD в приоритете производство чипов для игровых консолей новых поколений, то ждать следующих крупных партий в ближайшее время вероятно не стоит. Да и первая партия оказалась смехотворно мизерной.

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Таким образом, с грустью можно констатировать факт, что стагнация цен на игровые видеокарты нижнего уровня GeForce RTX 3060 из последнего поколения GeForce RTX 3000 завершилась и впереди очередные изменения, вероятно не самые лучшие. Сторонникам тактики выжидания стоит продлить свой цикл до конца этого года, когда Ethereum возможно перейдёт на версию 2.0.

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Теги

nvidia видеокарты geforce rtx 3060 повышение цен взлом lhr
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Владимир Карабанов
15:19
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Арктур Пирожков
15:18
Что цены вырастят.
После взлома защиты NVIDIA LHR из магазинов исчезают GeForce RTX 3060, а оставшиеся из них дорожают
gladvalakas1
15:16
да не после 6900 и 3090 твоя 1080 это смех)
Майнеры поднимают цены на видеокарты – GeForce GTX 1080 Ti на Авито подорожала на 25 000 рублей
Каа
15:14
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Майнеры поднимают цены на видеокарты – GeForce GTX 1080 Ti на Авито подорожала на 25 000 рублей
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