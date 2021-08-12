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Тем геймерам, которые не успели сегодня купить новые видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT за 10 минут в ДНС или опоздали на продажи в Ситилинке , возможно стоит призадуматься о продолжении своей игровой карьеры на консолях Sony PlayStation 5. Тем более, что уже завтра 13.08.2021 года в 10:00 по московскому времени их распродажа состоится в торговой сети DNS. Участвовать будут обе версии, как PlayStation 5 с приводом Blu-Ray, так и менее дорогая цифровая версия PlayStation 5 Digital Edition, привода дисков лишенная. Тем, кто сомневается, можно ли купить на таких распродажах хоть что-нибудь, стоит узнать о моём сегодняшнем эксперименте по покупке видеокарты Powercolor AMD Radeon RX 6600 XT Red Devil OC за 48999 рублей.

Цены на игровые консоли пока что не разглашены и вероятно появятся на старте акции, но, скорее всего, они, как и в прошлый раз окажутся рекомендованными для России - 49999 рублей за полноценную версию PlayStation 5 с приводом Blu-Ray и 40999 рублей за PlayStation 5 Digital Edition.

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Также стоит напомнить, что недавно компания Sony открыла возможность добавления в свои игровые консоли дополнительного SSD-накопителя, разблокировав слот M.2.

Пожелаем участникам удачи!

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