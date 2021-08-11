Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Издательство "Коммерсантъ" с подтверждением в пресс-службе Xiaomi сообщает, что производитель наладил ввоз в Россию своих смартфонов напрямую через дочернюю компанию ООО "Сяоми", минуя тем самым различных посредников. Основными дистрибуторами производителя в РФ являются компании DNS, diHouse и «Марвел-Дистрибуция» — их доля составляет около 90% от всего объёма поставок.

реклама

На сегодня каждым третьим проданным в нашей стране смартфоном является именно Xiaomi. Однако каждый пятое устройство Xiaomi ввозится в страну неофициально. Этот показатель превышает таковые у других вендоров. Эксперты прогнозируют, что в результате создания прямых каналов поставок, цена на смартфоны Xiaomi может снизится на 10-15%, приблизившись к "серым" расценкам, что поможет китайскому лидеру продаж более эффективно бороться с неофициальными продажами. Для удержания результатов подобные сниженные расценки должны стать постоянными. Компания уже показывает успехи в данном направлении, снизив ввезённых в Россию "серых" смартфонов до 20%, что на 10% ниже, чем в прошлом году. Это также позволит Xiaomi ещё больше увеличить официальную клиентскую базу за счёт покупателей, отказавшихся от "серых" устройств.



