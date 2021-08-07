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У видеокарт MSI с памятью GDDR6X протекают термопрокладки — Igor'sLAB

Термопрокладки видеокарт MSI с горячей памятью GDDR6X подвержены протеканию, нагревая память ещё больше и вызывая термотроттлинг с потерей производительности.
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Пока компания PowerColor отправляет в продажу видеокарты RX 6700 XT, забывая снять с термопрокладок защитные плёнки, ресурс Igor'sLAB решил обратить свой взор на другую проблему, также связанную с этим типом термоинтерфейса.
Зная о горячем нраве видеопамяти GDDR6X, специалисты сайта показали разобранную видеокарту MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM и оценили влияние температур чипов памяти на состояние термоинтерфейсов. Результаты вскрытия показали, что MSI использует в своих топовых моделях GeForce RTX 3080, RTX 3080 Ti и RTX 3090 мягкие термопрокладки с большим уровнем содержанием силикона. Под воздействием высоких температур, неважно вызван он геймингом или майнингом, термопрокладки в указанных моделях склонны к сильному протеканию. Со слов Igor'sLAB процесс протекания может начаться уже через несколько недель или месяцев, в зависимости от режима использования графического ускорителя.

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На представленном специалистами фото видны буквально лужи силикона, эффектно бликующие на свету, как будто демонстрирующие технологию рейтрейсинга. Специалисты выдвинули предположение, что производитель использует мягкие термопрокладки, чтобы избежать проблемы чрезмерного давления на чипы памяти, вызывающего постепенное повреждение припоя, связывающего контакты чипа и основной платы, как это ранее случалось с видеокартами серии NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Более того, вытекание силикона из термоинтерфейса столь обильное, что он растекается по плате и теплосъёмной пластине.

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При вертикальной установке видеокарты жидкий силикон может попасть в слот PCI-e, куда устанавливается адаптер, и вызвать размыкание контактов. Потеря термопрокладками жидкого силикона в свою очередь ведет к их затвердеванию и потере ими своих теплопроводящих свойств, что влечёт за собой ещё больший перегрев чипов памяти GDDR6X, вплоть до 110 градусов, когда начинается процесс теплового троттлинга. Для снижения нагрева программные защитные алгоритмы вызывают ограничение нагрузки, снижая производительность видеокарты.

Igor'sLAB утверждает, что MSI известно о данной проблеме и она работает над решением проблемы. Более того, некоторые майнеры сразу же меняют термопрокладки в указанных моделях на другие. Однако, Igor'sLAB считает, что в будущем они могут столкнуться с той самой проблемой повреждения припоя, вызванного не просчитанным уровнем давления, описанном выше, а при попытке сдать видеокарту по гарантии в нём им будет отказано. Обычным пользователям, таким как геймеры, рекомендуется не демонтировать систему охлаждения, лишаясь гарантии, а следить за температурным режимов чипов памяти, организовав в корпусе достаточное охлаждение и повысив уровень оборотов вентиляторов видеокарты до требуемого, периодически проверяя адаптер на предмет протечки. В случае выявления начала процесса протекания термопрокладок, который является необратимым, или в случае существенного увеличения температуры чипов памяти Igor'sLAB рекомендует геймерам сдавать видеокарты по гарантии.

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Теги

nvidia видеокарты msi rtx 3080 gddr6x suprim гарантия нагрев протекание термопрокладки
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