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Две недели назад все технические ресурсы писали о том, что новый игровой проект Amazon New World в прямом смысле слова выводил из строя видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 производства компании EVGA. Позже поступили сведения, что поломкам подвержены видеокарты RTX 3080 Ti, Radeon RX 6800/6800 XT, Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 590 от различных брендов. Неприятность случалась во время входа в игровое меню. Сразу же было отмечено, что меню игры никак не ограничивало количество выдаваемых кадров и они достигали нескольких тысяч. Среди пользователей игра сразу получила статус "убийца видеокарт".

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Сама Amazon очень быстро отреагировала на трагические известия и сначала опубликовала рекомендации по устранению недостатка, а затем выпустила специальный патч, полностью устраняющий проблему. Компания EVGA, славящаяся заботой о пользователях, пообещала бесплатно заменить все пострадавшие от New World видеокарты RTX 3090 её производства, одновременно начав работать над поиском причин и устранением последствий.

Известный в среде компьютерных энтузиастов автор ресурса Igor'sLAB одним из первых предположил, что причиной выхода из строя видеокарт EVGA RTX 3090 стала неисправность контроллера вентиляторов. Неполадка была вызвана резким скачком количества оборотов вентиляторов системы охлаждения, в свою очередь вызванных неконтролируемым количеством кадров в меню игры.

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Теперь компания EVGA огласила свою версию. По её мнению причиной неисправности послужили шумы в шине I2C, с которой считывались данные об оборотах. Компания заверила, что видеокарты EVGA скоро получат новую прошивку BIOS, которая решит проблему скачков оборотов вентиляторов. Тем не менее, производитель пока не готов утверждать со 100% уверенностью, что вопрос решен полностью и продолжает анализировать полученные данные. Таким, образом могут быть выпущены и другие обновления. Компания также заверила, что геймеры, использующие программное обеспечение EVGA Precision, защищены от поломки, поскольку данные с шины уже отфильтрованы.

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Источник: Videocardz