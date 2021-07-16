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Первый взгляд на новую игровую консоль Valve Steam Deck - потенциальный хит или очередная неудача

Valve представила новую портативную игровую консоль Steam Deck на процессоре AMD Zen 2 и графике AMD RDNA 2 с множеством интересных особенностей.
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На днях американская компания Valve, известная игрокам прежде всего по играм Half-Life, Portal и Counter-Strike, а также по сервису Steam, представила своё новое детище — портативную игровую консоль Steam Deck, основанную на платформе AMD. Несколько лет назад компания уже предпринимала попытку занять свою нишу на рынке игровых консолей и компьютеров со своим проектом Steam Machines. Устройство Steam Machines представляло собой различные вариации мини-компьютеров от фирм-партнёров под управлением операционной системой SteamOS (на основе Linux) с прилагаемым к ним геймпадом Steam Controller в комплекте. Но идея не выгорела и этот проект не смог создать конкуренцию игровым ПК, Xbox и PlayStation. SteamOS сопровождалась большим числом багов, а её производительность была ниже, чем у Windows. Цена устройства также оказалась слишком высокой для своего сегмента. В 2018 году проект был окончательно закрыт.

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Теперь Valve делает второй заход и её новая игровая консоль является портативной. На этом рынке сейчас правит Nintendo Switch и Steam Deck предстоит побороться именно с ней.

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В основе Steam Deck лежит 7-нм гибридный процессор AMD Van Gogh. Он основан на архитектуре Zen 2 и имеет четыре ядра с поддержкой многопоточности (SMT). Тактовые частоты меняются от 2,4 до 3,5 ГГц в зависимости от нагрузки.

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Графический блок основан на архитектуре RDNA 2 и содержит 8 Compute Units (512 потоковых процессоров), работающих на частоте от 1,0 до 1,6 ГГц. По приблизительным оценкам вычислительная мощность iGPU составляет 1,6 Тфлопс. Теоретически консоль имеет производительность Xbox One и PlayStation 4, хотя подобное "грубое" сравнение тарафлопсов является технически неверным. Теплопакет составляет 4-15 Вт. В устройство установлен аккумулятор на 40 Вт-ч, способный обеспечить от 2 до 8 часов игрового процесса. Если рассуждать о достаточности производительности данного APU, то необходимо учитывать, что устройство оснащено 7-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1280 x 800 точек (16:10), с пиковой яркостью 400 кд/м2, частотой обновления 60 Гц и датчиком освещения. Консоль имеет в своём распоряжении 16 Гбайт низковольтовой оперативной памяти LPDDR5 со скоростью 5500 МТ/с (мегатранзакций в секунду).

На данный момент заявлены три варианта приставки: с внутренним накопителем 64 ГБ (eMMC) для базовой версии, с NVMe SSD с интерфейсом PCI-E 3.0 x4 на 256 Гбайт для среднего решения и с NVMe SSD 512 ГБ для топовой комплектации. Слот для карт памяти microSD (UHS-I с поддержкой SD, SDXC и SDHC) присутствует у всех моделей.

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Все современные беспроводные подключения, такие как Bluetooth 5.0 (поддержка контроллеров, устройств и звука) и Wi-Fi (двухдиапазонный радиосигнал 2,4 ГГц и 5 ГГц, 2 x 2 MIMO, IEEE 802,11a/b/g/n/ac) в наличии. Стереонаушники с микрофоном можно будет подключать через старый добрый 3,5 мм разъём. Цифровое подключения звука обеспечиваются посредством DisplayPort через USB-C, стандартного USB-C или Bluetooth 5.0.

Рассмотрим внешность устройства. Хотя оно и является портативным, его размеры составляют внушительные 298 х 117 х 49 мм. Фактически в руках предстоит держать видеокарту топового уровня. К примеру, размеры Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition составляют 285 × 100 × 37 мм при весе 1388 грамм. По крайней мере Steam Deck весит в два раза меньше - 669 грамм. Для консоли такого размера, само собой, будет подготовлен чехол для безопасной переноски, который войдёт в комплект.

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Органы управления стандартные: кнопки, крестовины, стики, курки, кнопки регулировки уровня громкости. Но имеется и две ёмкостные сенсорные панели (тачпады). Вместе с акселерометром и шестиосным гироскопом они должны обеспечить точное позиционирование камеры/прицела.
Разъём USB-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort 1.4 поможет вывести изображение на большие экраны с разрешением до 8K при 60 Гц или 4K при 120 Гц. Он же служит для подключения другой периферии, а также для зарядки аккумулятора. Зарядка с одновременным выводом изображения на большой экран станет проблемой. Но компания выпустит для консоли специальную док-станцию с видеовыходами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, двумя USB 2.0, одним USB 3.2 Gen1 и разъёмом Ethernet. Впрочем, Valve говорит, что вместо док-станции можно использовать и сторонний хаб USB Type-C. Док-станция будет продаваться отдельно и сейчас её характеристики лишь предварительные.

За программную составляющую в новой консоли отвечает операционная система SteamOS 3.0 на базе Arch Linux. Интересным моментом является то, что консоль позволяет установить Windows и даже оформить подписку Microsoft Xbox Game Pass. таким образом пользователь может превратить её в портативный вариант приставки Xbox, что открывает для новинки ещё более широкие возможности. Хотя, не исключены и некоторые трудности, связанные с оптимизацией Windows под подобное разрешение экрана. Valve утверждает, что не намерена создавать искусственные ограничения для пользователей. В сетях уже высказывались мнения, что будь у Valve Steam Deck выдвижная клавиатура, то она была бы самым настоящим портативным ПК в широком смысле этого слова. Пока что её заменяет экранная версия.

Основной "фишкой" консоли конечно же является поддержка сервиса Steam, для перехода в который даже имеется отдельная физическая кнопка на корпусе. Однако, из-за ограничений, связанных с установленной Linux-совместимой операционной системой, из почти 55 тысяч игр в сервисе Steam официально совместимы с новой консолью пока что только 7586, то есть примерно 15%. Valve ещё предстоит серьёзно поработать над этим вопросом. Запускать Windows-совместимые игры и приложения на Steam Desk, без установки самой Windows поможет специальное программное обеспечение Valve Proton. Компания, ещё до старта продаж ведет активную работу по обеспечению совместимости консоли с максимальным количеством игр, включая популярные ААА-проекты.

Что касается игр, то по предварительным обзорам консоль отлично справляется с такими "тяжёлыми" проектами, как Death Stranding, Doom Eternal и Control. Обзорщики говорят о восхитительной плавности и отсутствии заметных просадок. Учитывая диагональ экрана, плотность пикселей такова, что позволяет не наблюдать так называемые "лесенки".


У пытливого компьютерного энтузиаста сразу возникнет закономерный вопрос о дефицитности нового устройства в будущем, когда оно поступит в продажу. APU Steam Deck является уникальным и спроектирован специально для Steam Deck, а значит не заменяем другими решениями. Архитектура и техпроцесс говорит нам о том, что APU производится на мощностях тайванького чипмейкера TSMC. Беспокойство вызывает то, что именно 7-нм мощности в настоящее время полностью перегружены и не способны обеспечит выполнение заказов в нужном объёме даже для самой AMD, включая заказы для Sony Playstation 5 и Xbox Series X/S. Предположительно, это с большой вероятностью сделает Steam Deck дефицитным товаром, по крайней мере в этом году. В свою очередь Valve утверждает, что сможет защитить новый продукт от перекупщиков. Консоли будут продаваться по одному экземпляру в одни руки. Идентификация покупателя будет проводиться через учётную запись в Steam. На новые аккаунты будет установлено ограничение на покупку в 48 часов. Кроме того, бронирование будет платное и составит 5$. К тому же, покупку можно будет совершить только через привязанную банковскую карту и одна карта может быть использована только один раз. Руководитель Valve Гейб Ньюэлл сообщил, что рассчитывает на многомиллионный тираж нового устройства.


Что касается цен на новую Valve Steam Deck, то она будет зависеть от версии. Гейб Ньюэлл сообщил, что компания подошла к вопросу ценообразования крайне ответственно, осознавая, что от него будет зависеть будущее проекта. По словам производителя, он постарался сохранить максимальный баланс между ценой и производительностью устройства. Насколько их расчёт оказался верен, покажут будущие продажи. 

Сами цены уже названы. Базовая версия с 64 ГБ накопителем eMMC обойдётся игроку в 399$. Средняя версия с NVMe SSD на 256 Гбайт будет предложена за 529$. Топовый вариант с накопителем 512 ГБ будет продаваться за 649$. Цены на док-станцию станут известны позже. Производитель рассчитывает, что уже в декабре этого года игровая консоль поступит в продажу в США, Канаде, ЕС и Великобритании. Другие регионы получат консоль в следующем году.

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amd steam valve windows игры цена игровая консоль steamos xbox game pass steam deck
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