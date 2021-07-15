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За последние несколько месяцев компания ДНС устраивала в общей сложности около пяти распродаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, RTX 3080 Ti и консолей Sony PlayPlayStation 5. Все они окончились, если говорить честно, полным провалом. Торговой сети в пору заключать рекламный контракт с Томом Крузом.

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Но это не попытка опорочить доброе имя магазина, ведь неудачи признавало и само руководство сети. Главная вина, безусловно, лежит на производителях данных продуктов, ведь поступающих в магазины товаров ничтожно мало, а желающих их купить в разы больше. Кроме того, ещё ни один магазин электроники в мире не придумал метода, способного со 100% эффективностью обеспечить целевую продажу товаров именно геймерам. Говорить о том, что этого не желают сами магазины, тоже не совсем уместно. Ведь лояльные к магазину покупатели возвращаются в него, чтобы докупить другие сопутствующие купленному товару комплектующие и устройства. А перекупщики вряд ли являются подобными клиентами. Именно спекулянты вызвали гнев геймеров на всех предыдущих волнах распродаж. В предпоследний раз консоли Sony PlayPlayStation 5 продавались в ДНС 21 июня 2021 года. Чем это закончилось, описано здесь. Распродажа PlayPlayStation 5, которая состоялась вчера в 10 часов, неожиданно выбилась из правил последних месяцев. Нет, чудом её не назвать — не все желающие ушли с сайта довольными. Но на статус относительно удачной она претендовать всё же может.

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В этот раз, в отличие от предыдущих попыток, когда при старте продаж все товары уже оказывались выкупленными, время распродажи составило приблизительно 20 минут. Те, кто участвовал в предыдущих волнах, знает, что это невероятно много для того, чтобы провести покупку. Так и произошло, купить крайне дефицитную Sony PlayPlayStation 5 смогли многие покупатели, и даже на 20-ой минуте.

Один из покупателей даже поблагодарил сайт overclockers.ru, на котором он прочитал о распродаже за 6 минут до её начала и смог купить себе консоль. Не за что, камрад!

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Перекупщики никуда конечно не исчезли, и традиционно уже через несколько минут консоли появились на Avito. Однако многие покупатели отписались об успешной покупке и такие посты не похожи на фейковые. В качестве эксперимента, я также смог добавить консоль в корзину и спокойно дойти до самого последнего этапа заказа.

Безусловно, сайт ДНС в этот день не полностью и окончательно стал краем молочных рек и кисельных берегов — недовольных также оказалось с избытком, и, вероятно, даже больше, чем счастливчиков. Часть людей сталкивались всё с теми же проблемами, присущими предыдущим акциям.

Тем не менее, определенные улучшения всё же налицо и игнорировать и не стоит. Ведь не так много хороших новостей у геймеров в этом году.