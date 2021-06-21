Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Мы ещё не закончили обсуждать провал третьей попытки компании ДНС продать в руки геймеров видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070Ti и 3080Ti, как то же самое случилось и с распродажей партии игровых консолей PlayStation 5, которая произошла сегодня в 10 часов по московскому времени. Похоже на то, что компании ДНС нравится коллекционировать на сайте своего клуба гневные комментарии своих клиентов.

реклама

Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд, ведь магазин ДНС является единственным, кто хотя бы пытается дать в руки геймеров игровые видеокарты и консоли. Но когда у рыбного магазина стоит многотысячная очередь желающих приобрести рыбу своей мечты, а на складе лежит всего пару ящиков товара, то закономерно, что через минуту после старта продаж и исчерпания запасов товара, покупатели начинают бить витрины.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

К тому, несмотря на все ухищрения и попытки, предпринятые сетью ДНС, большую часть дефицита скупают ушлые спекулянты. А отличить законопослушного геймера от перекупщика нет никакой возможности, ведь у последнего на лбу (в профиле) не написано кто он.

реклама

"Голубой воришка" из к/ф "12 стульев"

Итак, по порядку. Анонс продажи партии PlayStation 5 появился на сайте ДНС вчера.

В 2021 году игровые консоли компаний Sony и Microsoft являются крайне дефицитным товаром. Ещё месяц назад на сайте клуба ДНС была опубликована новость с предупреждением самой Sony о том, что дефицит PS5 может сохраниться даже в 2022 году. Этим не преминули воспользоваться перекупщики, скупающие с помощью ботов все появляющиеся в магазинах экземпляры PlayStation и Xbox последнего поколения.

реклама

В анонсе ДНС изначально было указано 4 товара. На сайте «висели» две ссылки на PlayStation 5 с физическим приводом Blu-ray Disc и две на консоли без него (цифровые версии). За несколько минут до старта продаж появилось обновления с информацией о том, что тестирование сайта выявило некоторые технические проблемы, а сам старт продаж начнётся в 10 часов по московскому времени.

Однако, в 10:00 осталась одна ссылка на PlayStation 5 с приводом Blu-ray Disc по цене 49999 рублей.

реклама

Когда же пользователи попытались прейти по ссылке, то закономерно обнаружили отсутствие товара в продаже.

Всё, как и ранее с видеокартами, но с некоторыми отличиями. Высказываются предположения, что в этот раз товар был не на центральных складах, а на региональных. Например в одном регионе заветная кнопка «купить» просто-напросто так и не появилась, а при выборе соседнего региона она провисела вплоть до 11 часов.

Конечно наличие кнопки «купить» не означало, что это можно было сделать. На странице распродаже уже сотни комментариев с подтверждением этого.

Ещё одним неприятным моментом явилось то, что некоторые покупатели, неизвестно реальные или нет, выложили скрины покупки товара, на которых зафиксировано время за несколько минут до официального старта продаж в 10:00.

Сейчас активно появляются и удаляются модераторами комментарии и о других вскрывшихся в ходе распродажи проблемах. Но общий итог остался закономерным – желающих сегодня приобрести PlayStation 5 по рекомендованной цене 49999 рублей оказалось крайне мало, если они вообще есть. Многие предполагают, что абсолютное большинство консолей опять ушло в руки перекупщиков.