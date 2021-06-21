Проданные в ДНС по 49999 рублей консоли PlayStation 5 уже лежат на Авито
Сегодня торговая сеть ДНС провела распродажу ограниченной партии игровых консолей PlayStation 5 по цене 49999 рублей, что очень близко к рекомендованной стоимости. С результатами распродажи вы можете ознакомиться в этом свежем блоге.
Стоит упомянуть, что с начала продаж игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S они до сих пор являются редчайшим дефицитом не только в нашей стране, но и по всему миру. Сама компания Sony сообщала о том, что дефицит продлится как в этом, так и в следующее году. Причиной тому указывается превышение спроса со стороны покупателей над возможностями производственных мощностей. В целом, 2021 год является самым неблагоприятным для геймеров за всю историю игровой индустрии, ведь доступных по цене видеокарт в продаже давно нет, а перейти на консоли игроки не могут ввиду их отсутствия в продаже.
реклама
И если в недоступности видеокарт можно бесконечно обвинять майнеров криптовалют, то как быть с игровыми приставками? И здесь у игроков тоже есть виноватые. Прежде всего, это конечно производители. Sony и Microsoft просто не справились со стартом консолей нового поколения, не обеспечив нужные объёмы поставок – это факт. Врагами из более близкого круга геймеры назначили спекулянтов. И это тоже факт – в магазинах консолей нет, а на Авито их лежат целые горы, но по ценам очень далёким от рекомендованных. И сегодня тому нашлось подтверждение.
Не успела закончиться распродажа в ДНС, как на площадке бесплатных объявлений Авито уже выложены свежие объявления о продаже игровых консолей PlayStation 5 с чеком ДНС по цене от 57000 рублей. Переплата в 7000 рублей вроде бы смотрится не так и страшно, но это единичные случаи, а большинство перекупщиков предлагает приставки Sony с гораздо большей наценкой. А ведь эти деньги покупатель, купив консоль по рекомендованной цене, мог бы потратить на приобретение игр, которые стоят совсем не дешево.
Вот пример некоторых свежих объявлений с Авито. Обратите внимание на время. Распродажа в ДНС сегодня стартовала в 10:00.
Некоторые перекупщики ещё даже не получили свой заказ на руки и предлагают геймерам осуществить сделку в самом ДНС, когда заказ прибудет. Не уверен, что покупатель испытает положительные эмоции, оплатив в кассе чек на одну сумму и тут же «отстегнув» спекулянту ещё 10000 рублей просто за воздух, как говорится «не отходя от кассы».
реклама
Некоторые объявления вызывают ещё больший интерес. Тот самый «щедрый» перекупщик с наценкой всего в 7000 рублей выложил фотографии консоли, сделанные прямо на складе. Не буду утверждать, что это склад магазина ДНС, ведь тому нет никаких фактических доказательств, но на определенные мысли данное фото наводит.
Что в итоге? Сейчас на сайте ДНС полторы тысячи комментариев от разгневанных покупателей, а сама тема "люто заминусована". Спекулянты же потирают руки и ждут своих жертв на Авито.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила