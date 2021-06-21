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Сегодня торговая сеть ДНС провела распродажу ограниченной партии игровых консолей PlayStation 5 по цене 49999 рублей, что очень близко к рекомендованной стоимости. С результатами распродажи вы можете ознакомиться в этом свежем блоге.

Стоит упомянуть, что с начала продаж игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S они до сих пор являются редчайшим дефицитом не только в нашей стране, но и по всему миру. Сама компания Sony сообщала о том, что дефицит продлится как в этом, так и в следующее году. Причиной тому указывается превышение спроса со стороны покупателей над возможностями производственных мощностей. В целом, 2021 год является самым неблагоприятным для геймеров за всю историю игровой индустрии, ведь доступных по цене видеокарт в продаже давно нет, а перейти на консоли игроки не могут ввиду их отсутствия в продаже.

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И если в недоступности видеокарт можно бесконечно обвинять майнеров криптовалют, то как быть с игровыми приставками? И здесь у игроков тоже есть виноватые. Прежде всего, это конечно производители. Sony и Microsoft просто не справились со стартом консолей нового поколения, не обеспечив нужные объёмы поставок – это факт. Врагами из более близкого круга геймеры назначили спекулянтов. И это тоже факт – в магазинах консолей нет, а на Авито их лежат целые горы, но по ценам очень далёким от рекомендованных. И сегодня тому нашлось подтверждение.

Не успела закончиться распродажа в ДНС, как на площадке бесплатных объявлений Авито уже выложены свежие объявления о продаже игровых консолей PlayStation 5 с чеком ДНС по цене от 57000 рублей. Переплата в 7000 рублей вроде бы смотрится не так и страшно, но это единичные случаи, а большинство перекупщиков предлагает приставки Sony с гораздо большей наценкой. А ведь эти деньги покупатель, купив консоль по рекомендованной цене, мог бы потратить на приобретение игр, которые стоят совсем не дешево.

Вот пример некоторых свежих объявлений с Авито. Обратите внимание на время. Распродажа в ДНС сегодня стартовала в 10:00.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Некоторые перекупщики ещё даже не получили свой заказ на руки и предлагают геймерам осуществить сделку в самом ДНС, когда заказ прибудет. Не уверен, что покупатель испытает положительные эмоции, оплатив в кассе чек на одну сумму и тут же «отстегнув» спекулянту ещё 10000 рублей просто за воздух, как говорится «не отходя от кассы».

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Некоторые объявления вызывают ещё больший интерес. Тот самый «щедрый» перекупщик с наценкой всего в 7000 рублей выложил фотографии консоли, сделанные прямо на складе. Не буду утверждать, что это склад магазина ДНС, ведь тому нет никаких фактических доказательств, но на определенные мысли данное фото наводит.

Что в итоге? Сейчас на сайте ДНС полторы тысячи комментариев от разгневанных покупателей, а сама тема "люто заминусована". Спекулянты же потирают руки и ждут своих жертв на Авито.