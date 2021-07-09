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Ни для кого не секрет, что у американского предпринимателя, миллиардера и Технокороля Илона Маска очень длинный язык, с помощью которого он может, как заработать миллионы, разместив один-единственный твит, так и навредить собственной компании, как это уже случалось ранее в сентябре 2020 года. Для Илона Маска настало время опробовать свои ораторские навыки в суде.

В начале следующей недели начнётся судебный процесс по иску акционеров компании Tesla, в котором Илону вменяется использования своего влияния в компании для заключения сомнительной сделки в 2016 году. Речь идёт о производителе солнечных батарей SolarCity, находившегося на грани банкротства и выкупленного Tesla за 2,6 миллиарда долларов. Интересной деталью является то, что SolarCity принадлежал двоюродным братьям Маска, а сам он владел 22% акций этой убыточной компании.





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Акционеры утверждают, что Маск использовал своё влияние в Tesla и побудил руководство компании к совершению сделки. Более того, они указывают, что разоряющаяся компания была выкуплена по цене, которая превышала её фактическую стоимость.

Сами члены правления Tesla, одобрившие сделку, уже урегулировали обвинения против них ещё в прошлом году, так и не признав своей вины.

Перед истцами стоит нелегкая задача — они должны доказать, что Илон Маск, на момент сделки владеющий примерно 22% акций Tesla являлся держателем контрольного пакета акций, при том, что доля его акций на контрольный пакет явно не тянет. В случае проигрыша Технокоролю придётся выплатить стоимость сделки в размере 2,6 миллиарда долларов, а также прибыль со своих акций SolarCity, которую он получил в результате сделки. Юристы по-разному оценивают перспективы иска, но соглашаются, что Илон Маск является неординарным акционером Tesla и имеет сложный статус, учитывая его знаменитость и связи в руководстве компании.

Маск в свою очередь отвергает обвинения и утверждает, что сделка была прописана в генеральном плане, а переговоров с руководством относительно сделки он не вёл. С его слов, наработки компании SolarCity в дальнейшем должны были быть использованы в обеспечении солнечной энергией электрических беспилотных автомобилей.

При любом исходе, судебный процесс обещает быть интересным. Он покажет, является ли Илон Маск лишь самопровозглашенным Технокоролём Tesla или он также подрабатывает там "Серым кардиналом".

Не так давно стало известно , что Маск распродал всё своё недвижимое имущество и официально проживает в высокотехнологичном домике-бытовке, размером 6х6 метров. По крайней мере, недвижимость судебные исполнители у Маска уже точно не отберут, в случае его проигрыша.

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