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Как известно, миллиардер, Технокороль, предприниматель и криптофокусник Илон Маск недавно выставил на продажу свой последний жилой дом в пригороде Лос-анжелеса. С его слов для такого большого дома требуется большая семья и, вообще, земное имущество его тяготит.

Но переживать за Илона, нашего Маска всё же не стоит, лицом без определенного места жительства он не стал и арендует крошечный домик у своей же компании SpaceX. Жильё, где сейчас ютится главный космический мечтатель нашего времени, полноценным стационарным домом не является — это разборный, передвижной домик размером 6х6 метров. Сам Илон недавно подтвердил эту информацию в twitter

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Если отбросить иронию, то на самом деле всё не так плохо. Жилой блок Boxabl Casita хоть и является самой дешевой моделью, стоимостью 50000 долларов, но представляет собой довольно уютное и комфортабельное жилище. По крайней мере, по меркам жителей нашей страны, в большинстве своём проживающих в многоквартирных домах.

Дом обладает мобильностью, а его подключение к коммуникациям осуществляется буквально за несколько часов. Отбуксировать домик на новое место можно легко при помощи того же Cybertruck.

Дом имеет повышенную устойчивость к природным стихиям и оснащен ультрасовременным оборудованием: от солнечных панелей до интеллектуального управления. В общем, наш Илон там не замерзнет и без выхода в twitter не останется.

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Возможно Илон Маск таким образом подготавливает себя к жизни на Марсе, ведь даже сам производитель жилых блоков Boxabl Casita в своём видео намекает на использование подобных домов в будущем на других планетах.





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