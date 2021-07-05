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Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений

Наценка перекупщиков достигла настолько низкого уровня, что они работают на грани рентабельности.
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! RTX 3060 - цены идут к рекомендованым
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Ещё свежи в памяти воспоминания о недавних распродажах по околорекомендованным ценам видеокарт NVIDIA RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, которые устраивала торговая сеть ДНС. Мы помним и то, как перекупщики не оставляли нам практически ни единого шанса приобрести их. Ну что же, настало время реванша.
Мониторинг площадки Авито на предмет стоимости видеокарт NVIDIA RTX 3070 LHR с ограничителем майнинга, а также на RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, в которых он заложен изначально, показывает, что бизнес у желающих перепродать новую видеокарту, идёт мягко, говоря неважно. А если точнее, то горе-перекупщики снизили свою наценку до критически низких для них значений. Навар спекулянтов невелик. Карты лежат, а геймеры их не покупают, не торопясь кормить из своего кошелька предприимчивых сограждан.
Для начала вспомним цены, которые были установлены на видеокарты на последней распродаже ДНС.
Как видим, цены на некоторые видеокарты довольно близки к рекомендованным, хотя за последние полгода мы уже привыкли видеть цены в два-три раза выше установленных производителем.
Теперь посмотрим, за какие цены нам предлагают купить новые видеокарты. Отметём объявления, заранее похожие на мошеннические. Будем смотреть только на аккаунты со старой регистрацией и многочисленными положительными отзывами.

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К примеру, данный продавец предлагает купить Palit RTX 3070 Ti GamingPro за 79999 рублей. На последней распродаже в ДНС она стоила 74999 рублей. Его наценка составляет всего-навсего 5000 рублей. Если кому-то это покажется много, то напомню, что ещё две недели назад почти все RTX 3070 Ti лежали на Авито по цене от 120 тысяч и выше. Проще говоря, все новые "тишки" перепродавались в два раза дороже.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Конечно, есть и совсем щедрые предложения. Например купить MSI 3070Ti Suprim X за 55000 рублей. Но выглядит оно слишком подозрительно. Ведь человек не просто бросает игры, но теперь ему и лишние деньги не нужны. Пожалуй, бросать игры не стоит.

Следующий продавец предлагает нам купить у него видеокарту Gigabyte 3080 Ti Gaming OC (ОС указано на скринах) за 144999 рублей.

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Но ведь на последней распродаже ДНС она продавалась за 179999 рублей! Неужели продавец работает себе в убыток? В чём подвох? На мошенника продавец не похож — это аккаунт-магазин с десятками положительных отзывов и более, чем девятью годами работы на Авито. Видимо, видеокарты били куплены на первых волнах распродаж, когда они стоили дешевле. Отмечу, что с каждой волной цены на видеокарты поднимались. Хорошо, но ведь это означает, что даже по такой цене видеокарты никто не берет. Возможно, геймеры ждут цен, полностью соответствующих рекомендованным рублёвым. РРЦ на GeForce RTX 3080 Ti составляет 116900 рублей, а GeForce RTX 3070 Ti - 57900 рублей. Хотя, если вспомнить ноябрь прошлого года, то большинство геймеров были в шоке от рекомендованных рублёвых цен на RTX 3070 и RTX 3080 без Ti, по которым эти видеокарты и лежали в магазинах, и предпочли занять выжидательную позицию, в которой они находятся и по сей день.

Вот ещё один пример продажи видеокарты по цене, ниже, чем на распродаже.

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Что касается видеокарт RTX 3070 без индекса Ti, то вот предложение ASUS RTX 3070 TUF Gaming за 68000 рублей.

 

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Здесь всё просто, это новая ревизия с ограничителем майнинга. Данная видеокарта слабее RTX3070 Ti как в играх, так и в майнинге. К тому же, продавец приобрёл её на Ebay, а значит реальная гарантия на неё фактически отсутствует.

Всё так же висят объявления геймеров, участвующих во флэшмобе "Геймеры против перекупщиков".

Таким образом, можно констатировать, что на рынке новых видеокарт NVIDIA серии RTX 3000, продающихся на Авито, наступила долгожданная ценовая оттепель. Данный мониторинг не является побуждением к покупке, а лишь показывает текущее состояние дел. Более того, необходимо помнить, что покупая видеокарту у перекупщика, а не в магазине, вы стимулируете его деятельность. Хотя, как мы заметили, особо прибыльной эту деятельность сейчас не назовёшь и для желающих на нас заработать настал самый настоящий кризис.

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Xrona666
12:50
В магазине полно карт. Могут теперь их хоть в банки закатать.
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
Jaster
12:50
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Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
misterYoda
12:49
Я так понимаю, что ты очередной дoлбoeб, которому не нравится что барыги прогарают. Тектс не читал, только заголовок, но осуждаю?🙁
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
Alexander Stolz
12:49
Отлично играется вечерами, с товарищами в HLL и RS2V по 2-3 часа в день стабильно рубимся. Нет ничего лучше потной катки с войсом и певасиком.
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
Rua Mazay
12:48
По мнению автора все что продается в авито это перепрадажа с ДНС.
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
Groove75
12:47
Да пофиг на эти карты. Сейчас лето, какие игрульки могут быть?
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
GO!
12:46
Рад за перекупов, накупивших карт по кредитке.)
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
Ростислав Антонец
12:46
В мое время были МК - микрометры
Qualcomm может производить чипы Snapdragon 895 Plus на техпроцессе TSMC 4 нм
pejiota
12:45
"Наценка перекупщиков достигла настолько низкого уровня, что они работают на грани рентабельности" Ох, бедненькие перекупы. Надо пожалеть их и выкупить у них все карты, а то они весь навар потеряют! ...
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
Yuri Myakotin
12:45
Вот нахрена это? Вместо быстрого Win32 приложения панели управления - тормознуто-глючное UWP :(
Для отказа от панели управления Microsoft переносит все больше настроек в новый интерфейс Windows 11
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