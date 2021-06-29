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Пользователи операционной системы Windows уже давно привыкли, что выпускаемые обновления не всегда проходят гладко. На момент анонса Windows 11 компания Microsoft предоставила всем желающим проверить свой компьютер на совместимость с новой операционной системой с помощью приложения PC Health Check.

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Оно позволяло оценить, какой компонент системы пользователя не соответствует требованиям новой Windows. Microsoft пообещала совершенствовать приложение и далее, чтобы сделать его ещё более информативным. Но в данный момент приложение удалено с сайта Microsoft и не доступно для загрузки.

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Ресурс PCgamer сообщает, что PC Health Check станет доступным, вероятней всего, только осенью этого года и появится перед самым запуском Windows 11. Причиной удаления стал низкий, по мнению пользователей, уровень точности приложения при определении совместимости системы с новой ОС. Компания учла отзывы и отправила PC Health Check на доработку.

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Высказываются мнения, что реальной причиной удаления приложения стала невозможность компании Microsoft в данный момент окончательно определиться с требованиями к системе. Действительно, мы уже наблюдали неоднократную смену решений относительно наличия в компьютерах пользователей криптографического модуля TPM 2.0. Будем надеяться, что Microsoft снизит свои требования к системам ближе к запуску Windows 11.