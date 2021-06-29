Проверить компьютер на совместимость с Windows 11 больше нельзя — приложение PC Health Check удалено
Пользователи операционной системы Windows уже давно привыкли, что выпускаемые обновления не всегда проходят гладко. На момент анонса Windows 11 компания Microsoft предоставила всем желающим проверить свой компьютер на совместимость с новой операционной системой с помощью приложения PC Health Check.
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Оно позволяло оценить, какой компонент системы пользователя не соответствует требованиям новой Windows. Microsoft пообещала совершенствовать приложение и далее, чтобы сделать его ещё более информативным. Но в данный момент приложение удалено с сайта Microsoft и не доступно для загрузки.
Ресурс PCgamer сообщает, что PC Health Check станет доступным, вероятней всего, только осенью этого года и появится перед самым запуском Windows 11. Причиной удаления стал низкий, по мнению пользователей, уровень точности приложения при определении совместимости системы с новой ОС. Компания учла отзывы и отправила PC Health Check на доработку.
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Высказываются мнения, что реальной причиной удаления приложения стала невозможность компании Microsoft в данный момент окончательно определиться с требованиями к системе. Действительно, мы уже наблюдали неоднократную смену решений относительно наличия в компьютерах пользователей криптографического модуля TPM 2.0. Будем надеяться, что Microsoft снизит свои требования к системам ближе к запуску Windows 11.
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