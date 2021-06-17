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Завтра ДНС продаст новую партию RTX 3070Ti и 3080Ti — ожидает ли нас очередной провал и что с ценами

Очередной шанс для геймеров купить новенькие видеокарты RTX 3070Ti и 3080Ti. Но ситуация с ценами немного изменится.
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RTX 3060 намного дешевле 100 тр в Ситилинке
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
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Ещё неделю назад мы с вами обсуждали провал продаж новейших видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070Ti и RTX 3080Ti в торговой сети ДНС. А ещё раньше смотрели как новенькие GeForce RTX 3080 Ti утекают из ДНС прямо в руки спекулянтов. Справедливости ради, стоит отметить, что продажи NVIDIA RTX 3080 Ti провалились по всему миру. Ситуация с тем, как новые видеокарты NVIDIA серии Ti буквально пролетают мимо системных блоков геймеров вызвала среди российских компьютерных энтузиастов большой общественный резонанс. Понять покупателей можно, ведь спустя полгода безумных цен терпение геймеров подходит к концу, и видеть как последняя надежда на покупку игровой видеокарты по околорекомендованной цене (не для перепродажи или в майнинг, а для гейминга) лопается как мыльный пузырь - неприятно ни кому. Но и сам магазин ДНС сожалеет о такой ситуации, ведь он по его мнению сделал всё возможное, чтобы видеокарты достались именно геймерам. Позавчера мы обсуждали пост ДНС, в котором он разыскивал геймеров, которым удалось урвать свою "рыбу мечты" на недавних распродажах.

Пора перейти к главному.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

Для всех тех, в ком ещё теплиться надежда приобрести новые геймерские видеокарты по человеческим ценам, завтра 18 июня 2021 года в 9:00 по московскому времени компания ДНС проведет распродажу видеокарт моделей NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti. Список "доступных" видеокарт и цены будут известны завтра, по всей видимости в 9:00. Важно: ДНС предупреждает, что моделей по минимальным рекомендованным ценам в этот раз будет намного меньше! Учтите это! Все правила и условия продаж, а также рекомендации от самой ДНС в этой теме. Посмотрим чем всё закончится на этот раз.

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Теги

nvidia видеокарты распродажа цены rtx 3070ti днс rtx 3080ti
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