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Ещё неделю назад мы с вами обсуждали провал продаж новейших видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070Ti и RTX 3080Ti в торговой сети ДНС. А ещё раньше смотрели как новенькие GeForce RTX 3080 Ti утекают из ДНС прямо в руки спекулянтов. Справедливости ради, стоит отметить, что продажи NVIDIA RTX 3080 Ti провалились по всему миру. Ситуация с тем, как новые видеокарты NVIDIA серии Ti буквально пролетают мимо системных блоков геймеров вызвала среди российских компьютерных энтузиастов большой общественный резонанс. Понять покупателей можно, ведь спустя полгода безумных цен терпение геймеров подходит к концу, и видеть как последняя надежда на покупку игровой видеокарты по околорекомендованной цене (не для перепродажи или в майнинг, а для гейминга) лопается как мыльный пузырь - неприятно ни кому. Но и сам магазин ДНС сожалеет о такой ситуации, ведь он по его мнению сделал всё возможное, чтобы видеокарты достались именно геймерам. Позавчера мы обсуждали пост ДНС, в котором он разыскивал геймеров, которым удалось урвать свою "рыбу мечты" на недавних распродажах.

Пора перейти к главному.

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Для всех тех, в ком ещё теплиться надежда приобрести новые геймерские видеокарты по человеческим ценам, завтра 18 июня 2021 года в 9:00 по московскому времени компания ДНС проведет распродажу видеокарт моделей NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti. Список "доступных" видеокарт и цены будут известны завтра, по всей видимости в 9:00. Важно: ДНС предупреждает, что моделей по минимальным рекомендованным ценам в этот раз будет намного меньше! Учтите это! Все правила и условия продаж, а также рекомендации от самой ДНС в этой теме. Посмотрим чем всё закончится на этот раз.