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Продажи видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti провалились по всему миру - геймеры вновь остались ни с чем

3 июня 2021 года стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti, но купить их смогла лишь мизерная часть геймеров. Разберемся, что явилось тому причиной.
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3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
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RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
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В прошедший четверг по всему миру стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Новинка получила рекомендованную цену d 1199$. Для России рекомендованная рублёвая цена составила 116 900 рублей (примерно 1600$). GeForce RTX 3080 Ti получила ограничитель майнинга и многие надеялись, что это хоть как-то поубавит интерес к ней со стороны майнеров, сделав видеокарту доступной для геймеров. Но почти сразу всё пошло не так. Давайте разберемся, что же произошло.

Источник изображения: Videocardz

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<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
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1. Дефицит.

Как всегда в последнее время, количество видеокарт поступивших в продажу оказалось более, чем скромное. Количество желающих купить новинку оказалось на порядок больше поступивших в продажу карт. Конечно, о дефиците компонентов и производственных мощностей все мы слышим очень давно. Слухи о том, что Samsung просто не способен произвести достаточное количество годных кристаллов GPU, которые используются для производства видеокарт семейства Ampere появились ещё в прошлом году, после самых первых продаж видеокарт серии NVIDIA RTX 30.

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Стоит заметить, что ещё несколько лет назад такого ажиотажа вокруг флагманских продуктов не наблюдалось. Пользователи не брали видеокарты "на вырост" или "про запас". Самыми популярными графическими ускорителями были модели с цифрой 60 в конце числового индекса - GTX 1060, GTX 1660, RTX 2060. Сейчас ситуация поменялась, и покупатели хотят урвать хоть что-нибудь. К тому же производительность RTX 3060, которая имеет "народное" цифровое обозначение, многих откровенно разочаровала. Не того хотят потребители за эти деньги.

К примеру, западная сеть магазинов Best Buy решила организовать в Лос-Анджелесе продажу новинок по системе "оффлайн". То есть купить видеокарту можно было только в магазине, присутствуя там физически. Одному покупателю в руки продавали только одну видеокарту. Похвально. Но только на многомиллионный город привезли всего 64 видеокарты. Всё это привело к тому, что люди занимали очередь за день до старта продаж и сидели сутки на улице в палатках и на стульчиках в ожидании знаменательного события.

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Некоторые пытались продать свои места в очереди за 1000$ и более. Конечно же, большая часть покупателей осталась ни с чем, покинув место событий разочарованными, утомлёнными, а возможно и разозлёнными. Похожая ситуация произошла и в Далласе, где оффлайн продажу проводил магазин Micro Center.

К слову, в официальном магазине NVIDIA видеокарты также в наличии отсутствуют.

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2. Стоимость.

Когда стартовали продажи NVIDIA RTX 3080 Ti, то розничные продавцы сразу разделились на 2 лагеря. Первые захотели позаигрывать с покупателями, предлагая им товар по почти что рекомендованной цене, дабы получить их долговременное расположение к себе. Вторые сразу стали продавать видеокарты по их реальной рыночной стоимости, далёкой от рекомендованной, чтобы удерживать ассортимент на своих прилавках и отвернуть от себя перекупщиков. Упомянутые выше западные магазины продавали видеокарты как раз по рекомендованной цене в 1199$. Легко догадаться, скольких своих клиентов они осчастливили, а скольких огорчили.

Известная российская торговая сеть решила продавать видеокарты по ценам, близким к рекомендованным, но только по прямым ссылкам, опубликованным в своём клубе. Принималась только полная предоплата. Эти меры были направлены на защиту покупателей от майнеров и перекупщиков, скупающих ускорители большими партиями.

В 16 часов по московскому времени, когда стартовали продажи, сайт ожидаемо "повис". А через полчаса, когда он вновь стал доступен, то видеокарт в наличии не оказалось. В соответствующей теме лавинообразно появились тысячи гневных комментариев расстроенных покупателей, ощутивших себя обманутыми. "Повесили" сайт сами покупатели или боты перекупщиков — никому не известно. В своём прошлом блоге я также рассказывал о том, что многие скупленные карты тут же всплыли на Авито по так называемым рыночным ценам, которые начинаются от 250000 рублей.

Магазин Регард уже давно практикует другой способ защиты от перекупщиков — он продаёт популярные видеокарты только в составе сборок. Цены на них выше рекомендованных, но ниже, чем у спекулянтов на Авито.

К примеру видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX3080 Ti очень популярной серии GamingPro стоит 217600 рублей.

Торговая сеть Ситилинк решила сразу продавать видеокарты по рыночным ценам, обеспечив у себя ассортимент и отсеяв перекупщиков.

Самым недорогим предложением в Ситилинке является видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3080 TI VENTUS 3X OC за 252 990 рублей.

Что касается самой "рыночной" цены NVIDIA GeForce RTX3080 Ti, то в её формировании, кроме рекомендованной стоимости и относительной производительности,  участвуют такие факторы, как: интерес к ней со стороны майнеров и игроков, дефицит товара, доступность видеокарт других линеек, жадность спекулянтов, дальнейшие перспективы рынка графических ускорителей и другие причины.

3. Перекупщики.

За последние полгода спекулянты заматерели и расплодились. На этой нише себя попробовали как "смелые" сотрудники самих магазинов электроники, так и оптовые дельцы, использующие программы-боты для скупки целых партий. Эти программы способны "повесить" сайт магазина, заблокировав к нему доступ других покупателей, и вымести его полки или даже скупить товар до его появления на прилавке интернет-магазина, в момент его поступления на склад. Затем эти товары любезно предлагается купить по двойной-тройной цене на том же Авито. Именно спекулянты являются для геймеров главными противниками в борьбе за обладание NVIDIA RTX 3080 Ti. Никаких эффективных способов противодействия им магазины пока что не придумали. Ну если не брать в расчёт способ магазина Регард, который подойдёт не всем покупателям.

4. Майнеры.

Неожиданно, но в провале старта продаж NVIDIA RTX 3080 Ti майнеры оказались практически не виноваты. На всё это они смотрели с таким же недоумением, как и мы с вами. Да и про ограничитель майнинга, который ещё не удалось взломать, забывать не стоит. В данном конкретном случае их вина состоит лишь в том, что когда-то они и заварили всю эту кашу, вызвав подорожание и дефицит видеокарт.

Кто виноват, мы с вами установили, а что делать, пока что не знает никто. Но то, что старт продаж новых видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti оказался провальным по всему миру отрицать нельзя.  Будем надеяться на благоприятное развитие ситуации в дальнейшем. Тем более, что глава NVIDIA Дженсен Хуанг во время брифинга для прессы сообщил о возможном снижении дефицита видеокарт уже во втором квартале 2021 года.

Всё вышесказанное является личным мнением автора и публикуется в его блоге.

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nvidia дефицит цены rtx 3080 ti майнеры перекупщики рекомендованная цена старт продаж
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