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Сегодня видеокарты являются самым дорогим компонентом домашнего компьютера. К такой ситуации индустрию привела очередная волна майнинг-лихорадки, разразившейся в конце прошлого года. Не мудрено, что к старту продаж таких дорогих и дефицитных товаров розничные продавцы готовятся заранее. Одна крупных торговых сетей нашей страны заранее объявила, что предпримет все меры, чтобы новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti попали именно в руки геймеров, а не перекупщиков или майнеров. Для этого продажа должна была осуществляться только по прямым ссылкам с сайта сообщества магазина и только по полной предоплате. Цены не разглашались до самого старта продаж, который был намечен на 16 часов по московскому времени.

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Но не всегда получается так, как хочется. Закономерно, что с 16:00 до 16:30 сайт оказался недоступен. А те, кто смог прорваться сквозь атаку, увидели неактивные кнопки "купить" и прочие препятствия, которые не позволили им приобрести вожделенную новинку. Когда сайт "отвис", то предстала печальная картина, напоминающая выжженное поле. Видеокарт в продаже уже не было. Вполне вероятно, что карты были скуплены "ботами", принадлежащим перекупщикам. Больше всего смущает то, что это не первый опыт розничных продавцов по борьбе с недобросовестными покупателями и создаётся картина, что противопоставить последним им попросту нечего. В борьбе с перекупщиками не срабатывает практически ни одна из запланированных схем.Мне удалось запечатлеть список цен, по которым "продавались" видеокарты. Само собой, по всем ссылкам товара нет в наличии.

анонсы и реклама 3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b> -40000р на RTX 3080 в Ситилинке -10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Тем более интересно, что уже с 16 часов на Авито начали появляться объявления о продаже новых GeForce RTX 3080 Ti, по ценам, как вы понимаете, не имеющим ничего общего с прайсом магазина.

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В конечном итоге, даже несмотря на то, что GeForce RTX 3080 Ti получила ограничитель майнига со всеми вытекающими для майнеров последствиями, в силу чего она стала для них чуть менее привлекательной, перед простыми пользователями постоянно возникают новые непреодолимые препятствия. Одними из них являются перекупщики, за секунды выметающие прилавки магазинов, не оставляя порядочным покупателям ни единого шанса приобрести долгожданный графический ускоритель по хоть сколько-нибудь вменяемой цене.