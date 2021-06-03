Сразу после старта продаж новых видеокарт GeForce RTX 3080 Ti они всплыли у спекулянтов на Авито
Сегодня видеокарты являются самым дорогим компонентом домашнего компьютера. К такой ситуации индустрию привела очередная волна майнинг-лихорадки, разразившейся в конце прошлого года. Не мудрено, что к старту продаж таких дорогих и дефицитных товаров розничные продавцы готовятся заранее. Одна крупных торговых сетей нашей страны заранее объявила, что предпримет все меры, чтобы новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti попали именно в руки геймеров, а не перекупщиков или майнеров. Для этого продажа должна была осуществляться только по прямым ссылкам с сайта сообщества магазина и только по полной предоплате. Цены не разглашались до самого старта продаж, который был намечен на 16 часов по московскому времени.
реклама
Но не всегда получается так, как хочется. Закономерно, что с 16:00 до 16:30 сайт оказался недоступен. А те, кто смог прорваться сквозь атаку, увидели неактивные кнопки "купить" и прочие препятствия, которые не позволили им приобрести вожделенную новинку. Когда сайт "отвис", то предстала печальная картина, напоминающая выжженное поле. Видеокарт в продаже уже не было. Вполне вероятно, что карты были скуплены "ботами", принадлежащим перекупщикам. Больше всего смущает то, что это не первый опыт розничных продавцов по борьбе с недобросовестными покупателями и создаётся картина, что противопоставить последним им попросту нечего. В борьбе с перекупщиками не срабатывает практически ни одна из запланированных схем.Мне удалось запечатлеть список цен, по которым "продавались" видеокарты. Само собой, по всем ссылкам товара нет в наличии.
Тем более интересно, что уже с 16 часов на Авито начали появляться объявления о продаже новых GeForce RTX 3080 Ti, по ценам, как вы понимаете, не имеющим ничего общего с прайсом магазина.
реклама
В конечном итоге, даже несмотря на то, что GeForce RTX 3080 Ti получила ограничитель майнига со всеми вытекающими для майнеров последствиями, в силу чего она стала для них чуть менее привлекательной, перед простыми пользователями постоянно возникают новые непреодолимые препятствия. Одними из них являются перекупщики, за секунды выметающие прилавки магазинов, не оставляя порядочным покупателям ни единого шанса приобрести долгожданный графический ускоритель по хоть сколько-нибудь вменяемой цене.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила