В ДНС старт продаж новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti опять окончился неудачей
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Неделю назад по всему миру с успехом провалился старт продаж NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, о чём уже упоминалось. В России большинство геймеров надеялись приобрести видеокарту в торговой сети ДНС, которая намеревалась устроить продажу карт по ценам, близким к рекомендованным. Но всё сразу пошло не так. Ровно с секунду старта продаж сайт завис, а когда доступ к нему возобновился, то видеокарт уже не было в наличии. Почти все карты были скуплены перекупщиками с помощью ботов. Почти сразу эти карты появились в продаже на Авито. Руководство ДНС признало свои ошибки и обещало лучше подготовиться к старту продаж новых NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, который состоялся сегодня в 16 часов по московскому времени.
Как обстояли дела на этот раз? Цены на видеокарты не разглашались до самого старта продаж.
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А дальше всё прошло ровно так же, как и в прошлый раз. Сам сайт завис, а по указанным на нём заранее ссылкам ровно в 16:00 все видеокарты исчезли из продажи. Учитывая, что самые недорогие модели "предлагались" за 57990 рублей, сегодняшний день можно назвать весьма прискорбным.
Действительно производительных видеокарт геймерам вновь не досталось.
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Мне удалось добавить одну из карт по заранее подготовленной ссылке, но в самой корзине я увидел, что карта к покупке не доступна.
Несмотря на то, что NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti получила ограничитель майнинга, который теоретически должен был сделать её неинтересной для майнеров криптовалют, сделать карты доступными упорно не дают перекупщики. Уже сейчас новые NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti предлагаются на Авито по ценам в два раза превышающие установленные ДНС.
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В итоге в настоящее время возникла неразрешимая проблема, как бороться со спекулянтами в условиях дефицита товара. Ответ — никак! Ни один магазин не нашел действенного решения этого вопроса, включая зарубежные торговые сети. Перекупщики исчезнут только тогда, когда будет преодолён дефицит графических ускорителей и они в избытке поступят на прилавки магазинов. Глава NVIDIA в своём недавнем общении с прессой выразил надежду, что это произойдёт уже во втором квартале. Неизвестно какой именно квартал он имел в виду, календарный или производственный, который начинается позже календарного. А пока что нам остаётся вновь только ждать.
Сейчас цены на товары из списка ДНС убраны. Ждём очередных комментариев руководства торговой сети.
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