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3 и 10 июня 2021 года торговая сеть ДНС проводила продажи новейших видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti и 3070 Ti соответственно. Как уже ранее отмечалось - продажи с треском провалились. В назначенное время сайт завис, а когда доступ к нему вновь открылся, то все видеокарты исчезли с виртуальных полок. Продажи в ДНС вызвали большой ажиотаж в связи с тем, что видеокарты продавались по почти что рекомендованным ценам.

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анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Многие задаются вопросом, почему ДНС решила распродать видеокарты по уже непривычным для нас околорекомендованным ценам? Вероятно всё дело в программе лояльности покупателей. Такой метод используется для установления и укрепления долговременной связи с покупателями. Конечно, нам такие методы торговых сетей только на руку. И само собой, количество желающих приобрести новинки побило все мыслимые рекорды. Вот только счастливчиков, которым удалось в жестокой схватке с сайтом ДНС буквально зубами вырвать себе видеокарту, оказалось очень мало. Почти сразу новенькие RTX 3070 Ti и 3080 Ti стали появляться на Авито у перекупщиков, любезно предлагающих приобрести их по двойной цене.

Компания ДНС не потеряла надежду и в своём клубе разместила тему, в которой призывает отозваться всех тех, кому удалось в те злосчастные дни приобрести себе карту для личного пользования, а не для перепродажи или использования в майнинге. Подтверждать покупку просят её живой фотографией.

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И вот спустя 13 дней со старта продаж RTX 3080 Ti и 6 дней со старта продаж RTX 3070 Ti отозвались около 80 покупателей, подтвердивших свою везучесть" прикрепленными фотографиями. Всего в продаже было чуть менее тысячи видеокарт RTX 3070 Ti и 181 видеокарта RTX 3080 Ti. Путём сложных расчётов можно предположить, что геймерам досталось в районе 7% проданных видеокарт RTX 3070 Ti и 3080 Ti. Хотя в теме имеется опрос, показывающий немного другие цифры, но голосование в нём не требует подтверждения покупки.

Не упустили случая позлорадствовать в теме и майнеры, ставшие в этом году заклятыми врагами геймеров, и скорее всего навсегда.

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Сейчас в теме 2720 комментариев. Среди них имеется и значительное количество от недовольных результатами продаж покупателей, хотя модератор комментариев справляется с ними весьма неплохо.





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Если вы смогли приобрести RTX 3070 Ti и 3080 Ti в ДНС в те дни, то поделитесь с нами фотографией вашей покупки, чтобы мы смогли искренне за вас порадоваться, ведь в любом возрасте хочется верить в чудеса.