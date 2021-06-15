ДНС продолжает разыскивать геймеров, которые смогли купить у них RTX 3070 Ti и 3080 Ti
3 и 10 июня 2021 года торговая сеть ДНС проводила продажи новейших видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti и 3070 Ti соответственно. Как уже ранее отмечалось - продажи с треском провалились. В назначенное время сайт завис, а когда доступ к нему вновь открылся, то все видеокарты исчезли с виртуальных полок. Продажи в ДНС вызвали большой ажиотаж в связи с тем, что видеокарты продавались по почти что рекомендованным ценам.
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Многие задаются вопросом, почему ДНС решила распродать видеокарты по уже непривычным для нас околорекомендованным ценам? Вероятно всё дело в программе лояльности покупателей. Такой метод используется для установления и укрепления долговременной связи с покупателями. Конечно, нам такие методы торговых сетей только на руку. И само собой, количество желающих приобрести новинки побило все мыслимые рекорды. Вот только счастливчиков, которым удалось в жестокой схватке с сайтом ДНС буквально зубами вырвать себе видеокарту, оказалось очень мало. Почти сразу новенькие RTX 3070 Ti и 3080 Ti стали появляться на Авито у перекупщиков, любезно предлагающих приобрести их по двойной цене.
Компания ДНС не потеряла надежду и в своём клубе разместила тему, в которой призывает отозваться всех тех, кому удалось в те злосчастные дни приобрести себе карту для личного пользования, а не для перепродажи или использования в майнинге. Подтверждать покупку просят её живой фотографией.
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И вот спустя 13 дней со старта продаж RTX 3080 Ti и 6 дней со старта продаж RTX 3070 Ti отозвались около 80 покупателей, подтвердивших свою везучесть" прикрепленными фотографиями. Всего в продаже было чуть менее тысячи видеокарт RTX 3070 Ti и 181 видеокарта RTX 3080 Ti. Путём сложных расчётов можно предположить, что геймерам досталось в районе 7% проданных видеокарт RTX 3070 Ti и 3080 Ti. Хотя в теме имеется опрос, показывающий немного другие цифры, но голосование в нём не требует подтверждения покупки.
Не упустили случая позлорадствовать в теме и майнеры, ставшие в этом году заклятыми врагами геймеров, и скорее всего навсегда.
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Сейчас в теме 2720 комментариев. Среди них имеется и значительное количество от недовольных результатами продаж покупателей, хотя модератор комментариев справляется с ними весьма неплохо.
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Если вы смогли приобрести RTX 3070 Ti и 3080 Ti в ДНС в те дни, то поделитесь с нами фотографией вашей покупки, чтобы мы смогли искренне за вас порадоваться, ведь в любом возрасте хочется верить в чудеса.
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