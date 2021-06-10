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3 июня 2021 года в продажу поступили новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. В своём блоге я писал, что продажи новинок фактически провалились не только в России, но и по всему миру. Количество карт, поступивших в магазины оказалось на порядок ниже количества желающих её приобрести. Несмотря на то, что новые видеокарты имеют ограничитель майнинга, который добытчики криптовалют до сих пор не взломали, новой бедой для геймеров явились перекупщики, а большая часть проданных карт практически сразу же всплыла на Авито у тех самых спекулянтов, о чём я также сообщал. У магазинов была целая неделя, чтобы учесть свои ошибки и сегодня мы узнаем, как они подготовились к продажам NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.

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Старт продаж состоится сегодня в 16:00 по московскому времени. Рекомендованная цена GeForce RTX 3070 Ti для России составляет 57 900 рублей.

Самым значительным отличием NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti от предшественницы является наличие более быстрой видеопамяти типа GDDR6X, что позволяет ей вырваться в игровых приложениях в среднем на 10%.

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Источник изображения: Videocardz

Что касается эффективности в добыче Ethereum, то RTX 3070 Ti показывает в ней самые низкие результаты во всей линейке Ampere, уступая даже гораздо менее производительной в играх GeForce RTX 3060.

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Желающим поймать сегодня свою птицу счастья стоит подготовиться заранее и держать открытыми страницы сайтов тех магазинов, где они желают приобрести новую NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Не лишним будет иметь под рукой и банковскую карту, чтобы оперативно ввести реквизиты, в случае, если потребуется предоплата. Соревноваться в скорости оформления заказа придётся как с другими покупателями, так и с перекупщиками. К тому же, последние могут использовать программы-боты, бороться с которыми практически бесполезно и поэтому кроме скорости понадобится ещё и помощь Фортуны. Остаётся пожелать удачи всем желающим приобрести новинку! Тем же, кто останется без покупки не стоит расстраиваться — спустя какое-то время появятся новые партии видеокарт и следующая попытка может оказаться более успешной.