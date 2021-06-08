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Бывалые компьютерные энтузиасты знают о принципе "Не покупать новинки на старте продаж, а подождать немного, пока ажиотаж первых дней немного стихнет и цены снизятся". Данная схема всегда действовала безотказно, пока её не сломала разразившаяся в конце прошлого года самая глобальная за всю историю майнинг-лихорадка. Пять дней назад стартовали продажи новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и в своём блоге я ознакомил вас с ценами на неё в российской рознице. К счастью, новый графический ускоритель получил обновленную защиту от майнинга, что сделало её менее эффективной в добыче криптовалют именно по соотношению цена/окупаемость, а значит майнеры выжидали снижения цен наравне с геймерами. Терпение покупателей было вознаграждено и сегодня на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti появились заветные скидки. Падение цен неожиданно коснулось и других моделей. Но не стоит забывать и о том, что количество видеокарт в партиях, поступивших в российские магазины, не безгранично и дефицит графических ускорителей на архитектуре Ampere до сих пор не преодолён. Давайте взглянем на цены понедельника.

Магазин Ситилинк подготовил для своих покупателей приятный сюрприз, установив гигантские скидки на весь модельный ряд новых NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Величина скидок на новинки составляет 25000 рублей.

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Так, самым недорогим решением оказывается видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3080 TI VENTUS 3X OC, стоимость которой сейчас составляет 227990 рублей, против 252990 рублей ранее. Видеокарта оснащена трёхвентиляторной системой охлаждения.

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Популярная среди пользователей, благодаря своей качественной элементной базе и эффективной системе охлаждения модель PALIT NVIDIA GeForce RTX 3080TI GAMEROCK теперь продаётся за 228990 рублей.

Раз уж мы зашли в магазин, то стоит взглянуть на цены других моделей. Расположившиеся на ступень ниже в своей производительности видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 3070 также получили большую скидку, доходящую до 17000 рублей.





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Самая недорогая из них MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC RU теперь стоит 175990 рублей.

Популярную PALIT NVIDIA GeForce RTX 3070 JETSTREAM 8G с отличной тихой системой охлаждения можно приобрести 179990 рублей.

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Видеокарту GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3060 AORUS E-12GD 2.0 LHR сегодня можно купить за 85990 рублей. Пожалуй, это одно из самых лучших предложений для экономных геймеров.

Хотя в ассортименте присутствуют и другие GeForce RTX 3060.

Конечно, вторая половина пользователей отдаёт предпочтение видеокартам производства компании AMD. Их также ожидает ещё больший сюрприз. Скидки на топовые решения доходят до 50000 рублей.

К примеру видеокарту AMD Radeon RX 6800 XT GAMING OC PULSE от уважаемого пользователями за качество своей продукции производителя SAPPHIRE можно приобрести всего за 169990 рублей вместо 214990 запрашиваемых за неё ранее. Скидки получили и другие модели.

Сколько продлится период указанных скидок и сколько видеокарт имеется в наличии мне неизвестно, но тем, кто нацелился на покупку новой видеокарты в условиях текущего глобального дефицита ждать слишком долго явно не стоит — товар, как и скидки имеют правило заканчиваться.