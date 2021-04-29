От майнинга Chia пострадают не только геймеры, но и весь интернет — мнение учредителя торговой сети
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Последние дни все мы получали многочисленные новостные сводки, идущие с восточно-китайского криптофронта, о новой криптовалюте Chia, добыча которой осуществляется с помощью накопителей (HDD и SSD), а не видеокарт. Конечно, компьютерные энтузиасты уже порядком устали от всевозможного дефицита и необузданного роста цен на различные категории комплектующих. Подобные обстоятельства вызывают не самые лучшие эмоции. Но будучи адекватными людьми, все мы понимаем, что метать громы и молнии абсолютно бесполезно, да и вредно для здоровья. Всё уже случилось! В Китае, который является сегодня мировой фабрикой по производству компьютерных комплектующих, уже скуплены все пригодные для майнинга Chia накопители, как HDD, так и SSD. А за новыми партиями уже выстроились длинные очереди. Как-то повлиять на ситуацию не в силах никто, ведь законы бизнеса просто так не отменить.
Сегодня появилась информация, что один из учредителей крупной торговой российской сети на своей странице в фейсбуке заблаговременно принёс извинения своим розничным и оптовым клиентам за грядущий тотальный дефицит накопителей HDD и SSD и рост цен на них. События, которые разворачиваются сейчас вокруг новой криптовалюты Chia он назвал драматическими. По его мнению они являются серьезным вызовом не только для производителей накопителей, но и для всей IT-индустрии, включая дата-центры и сам интернет. Также он указал на тот факт, что под удар попадают и сами розничные торговые сети. Ведь законы бизнеса предполагают повышение цен, согласно спросу. Если цены не поднимать, то это вызовет проблемы с наполнением ассортимента и распределением дефицитных товаров между покупателями. Также увеличивается вероятность возникновения махинаций со стороны персонала. Действительно, мы всегда привыкли винить во всём розничные торговые сети, как последние инстанции между нами и вожделенными товарами. Большинство из нас считает, что продавцы рады таким сценариям и наживаются на нас. Вероятно, иногда это действительно так. Тем не менее, учредитель дал понять, что ему известно о подобных мнениях. Он заверил, что для крупной торговой сети лояльность клиентов стоит на первом месте. Доверительные отношения с покупателем выстраиваются на протяжении долгого времени, а бег за сиюминутной выгодой может перечеркнуть все усилия.
Нам же, как покупателям SSD и HDD для своих домашних компьютеров, остаётся надеяться, что вся эта суматоха с новой криптовалютой сойдёт на нет прежде, чем наступят катастрофические последствия, о которых рассказал вышеуказанный участник торговой сети.
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