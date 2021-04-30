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Мнением о текущей ситуации на рынке накопителей SSD и HDD сегодня уже поделился один из представителей крупной российской розничной сети. Он даже принёс извинения покупателям за будущий дефицит и подорожание жёстких дисков.

Давайте не будем впадать в панику и посмотрим, как обстоят дела на сегодня на конкретных примерах. Проверим, скупили ли российские майнеры Chia все объёмные, производительные и надежные накопители, лежавшие на полках интернет-магазинов по приемлемым ценам. Ориентироваться будем на цены в магазинах-партнёрах нашего с вами любимого сайта — Регард и Ситилинк. Самые ходовые у майнеров модели SSD и HDD имеют ёмкость от 1 ТБ. Но под удар могут попасть и SSD с объёмом от 256 ГБ. Возьмём достаточно популярный у пользователей жесткий диск SEAGATE Barracuda ST1000DM010 объёмом 1ТБ. В крупной торговой сети Ситилинк на 29 апреля 2021 года он продаётся за 3190 рублей.

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В магазине Регард его стоимость практически такая же и составляет 3 290 рублей.

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Воспользуемся статистикой Яндекс.Маркета и определим движение цены на данную модель за последние полгода.

Как видно из графика, средняя цена на конец апреля составляет 3260 рублей. Меньше всего данный диск стоил в марте - 3156 рублей, что всего на 34 рубля меньше, чем он продаётся в вышеуказанных магазинах сегодня. А в ноябре 2020 года его цена была даже выше, чем сейчас. Обнадеживающе, правда?

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Посмотрим на наличие более ёмких моделей. В обоих магазинах модели HDD ёмкостью от 2 до 16 ТБ имеются в наличии.

Конечно, HDD ёмкостью свыше 4 ТБ являются редким гостем в системах геймеров ввиду их высокой стоимости, а большинство предпочитают модели от 1 до 4 ТБ. Считающиеся вполне надёжными модели Western Digital Purple WD20PURZ (2ТБ) и WD Red WD40EFAX (4ТБ) стоят 7990 и 13 990 рублей соответственно.

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А вот в этих вариантах объёма статистика нас не радует. Так, если модель на 2 ТБ в марте 2021 года в среднем стоила 5800 рублей, то сегодня она подорожала более, чем на 2000 рублей.

Более ёмкая 4 ТБ модель с ноября 2020 года по март 2021 года стоила в среднем 9900 рублей. Сегодня её цена поднялась почти на 4000 рублей.

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Всё это говорит об интересе к ним со стороны майнеров Chia. Рассматривать подорожание более ёмких моделей я не стану, поскольку уверен, что увеличение стоимости там пропорциональное.

Теперь посмотрим, что происходит с серверными HDD. Некоторые источники утверждают, что именно серверные модели являются лакомым куском для профессиональны майнеров Chia ввиду их повышенной надёжности. Популярная модель WD (HGST) Ultrastar DC HС310 (4Tb, SAS) сейчас стоит 14200 рублей.

Статистика говорит о том, что до апреля модель стоила в среднем от 13 400 до 13990 рублей.

Это и есть преимущество переломного момента. Оно заключается в том, что некоторые модели комплектующих всё ещё можно найти по старым ценам. Такой период длится обычно недолго и окончательно заканчивается, когда на прилавки поступают товары из новых партий.

Перейдём к SSD. Мне кажется, это более интересный для большинства сегмент. Лично у меня HDD находятся во внешнем боксе и задействуются только по мере надобности. В основном компьютере уже очень давно используются только твердотельные накопители (SSD). Но какими накопителями конфигурировать свой компьютер — это дело личного предпочтения, в зависимости от потребностей.

С прискорбием констатирую факт, что скоростные M.2 NVMe SSD объёмом 1 ТБ и больше исчезли с прилавков обоих магазинов.

Но SSD с интерфейсом SATA всё ещё присутствуют в продаже, причём во всех объёмах, вплоть до 7.68 ТБ.

На примере SSD 1Tb Crucial BX500 мы видим, цена на них пока что увеличилась незначительно по сравнению с прошлым месяцем, оставаясь на уровне даже ниже, чем в январе 2020 года.

А вот модели актуальных по цене объёмов от 240 до 512 ГБ, как SATA, так и с поддержкой NVMe, в магазинах всё ещё присутствуют в широком ассортименте. Среди них также в наличии и достойные модели, заслужившие уважение у пользователей. Но цены и на них также пришли в движение.

Возьмём самый популярный по бескомпромиссности накопитель — SSD Samsung 970 EVO Plus объёмом 500 ГБ. По статистике за последние полгода его цена переменно прыгала от 7800 до 8400 рублей.

Сегодня в Ситилинке он стоит 7590 рублей, а вот в Регарде цена уже актуализирована и составляет 9200 рублей.

Это говорит о том, что если дефицит всё ещё не затронул сегмент SSD объёмом от 240 до 512 ГБ, то цены на них начали существенно расти из-за растущего спроса. Майнеров прежде всего интересуют именно скоростные NVMe-накопители с DRAM-кэшем. Вспомнив ситуацию с видеокартами в периоды криптобумов, когда добытчики криптовалют выгребали из магазинов даже совсем не "майнерские" видеокарты, которые и игровыми-то назовёшь лишь с большой натяжкой, можно предположить, что повышение цен, а возможно и дефицит, затронут также и модели не совсем актуального на сегодня объёма 120-128 Гб. А вот моделям объёмам 240-512 ГБ ничего хорошего, на мой взгляд, не светит. С моделями M.2 NVMe/DRAM объёмом свыше 512 Гб на сегодня, я бы сказал, уже "всё кончено". И хотя потребительские HDD всё ещё "держатся", но общая картина вырисовывается не самая лучшая.

Надеюсь, что эта информация об актуальном положении дел с наличием и ценами на накопители в российской рознице окажется полезной для тех, кто испытывает потребность в новом накопителе, но находится на стадии принятия решения.