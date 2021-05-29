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В условиях практически полной загруженности производственных мощностей TSMC, компания AMD не спешила делиться информацией о процессорах Threadripper следующего поколения, несмотря на то, что CPU на микроархитектуре Zen3 для настольных компьютеров были представлены почти 8 месяцев назад.

Videocardz со ссылкой на участника форума STH сообщил, что процессоры Threadripper, известные под кодовым названием «Chagal» и основанные на ядрах Zen3 могут быть анонсированы AMD уже в августе этого года, а их доступность запланирована на сентябрь.

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В новую линейку могут войти процессоры с 16, 24, 32 и 64 ядрами с поддержкой многопоточности. При этом выпуск 16-ядерной модели находится под вопросом, причиной чего мог явиться тот самый пресловутый дефицит мощностей TSMC.

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Скорее всего, новые процессоры будут совместимы с существующими материнскими платами на чипсете AMD TRX40 после обновления BIOS. Но пока что новый микрокод также не представлен. Неизвестно так же и точное название новых моделей. Будут ли они относится к серии «5000» или «6000» - зависит от намерения AMD выпустить или отменить выход процессоров Zen3+. О более подробных спецификациях новых Threadripper и их стоимости пока что ничего не известно. Но, по всей видимости, ждать официального анонса осталось не так долго.