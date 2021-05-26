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В 2019 году компания AMD представила процессоры Ryzen 3000, которые за короткое время обрели статус "народного хита". Ведь если предшествовавшие им процессоры на микроархитектуре Zen1 позволили AMD в кои-то веки приблизится по игровой производительности к процессорам своего "синего" конкурента, то микроархитектура Zen2 сравняла силы, а в производительности в рабочих приложениях Zen2 даже вырвался вперёд. К тому же, пользователей сильно подкупала ценовая политика в отношении материнских плат. К примеру такой хит, как ASUS TUF B450M-Pro Gaming в 2019 году можно было приобрести за цену в районе 5 тысяч рублей.

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Ко всему прочему, платы среднего ценового диапазона на чипсете AMD B450 никак не ограничивали разгон оперативной памяти, в отличие от плат Intel, где данная функция была доступна лишь на флагманских чипсетах. Выход процессоров серии Ryzen 5000 не оставил компании Intel никаких шансов и на сегодняшний день процессоры Zen3 лидеры по всем показателям. Такой успех привел к тому, что сейчас "на руках" у многих геймеров находятся именно Ryzen 5 3600, которые долгое время являлись лучшим выбором по соотношению цена/производительность. Но вот незадача, выпустив новую линейку процессоров Ryzen 5000, компания AMD существенно подняла цены на них, быстро развенчав миф о том, что она является "Корпорацией Добра". Тем не менее вряд ли найдётся хоть один пользователь, который не хотел бы поменять свой Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X или даже Ryzen 7 5800X. Давайте оценим стоит ли овчинка выделки!

Для начала я предлагаю посмотреть на текущие цены указанных процессоров в магазинах. Это позволит определить, во сколько обойдётся апгрейд с учётом продажи "старого" процессора. Цена процессора AMD Ryzen 5 3600 составляет 13990 рублей.

Его ценовым конкурентом является процессор INTEL Core i5 10400F, который стоит более 15000 рублей.

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Самый быстрый шестиядерник в мире AMD Ryzen 5 5600X сегодня продаётся за 24090 рублей.

Таким образом, если вам удастся продать свой Ryzen 5 3600 за 11000-12000 рублей, то апгрейд на Ryzen 5 5600X обойдётся вам примерно в 12000 рублей. То есть добавить потребуется ровно столько же, сколько вы выручите от продажи своего Ryzen 5 3600. Здесь неизменно приходит мысль о том, что может быть выгодней проапгрейдиться на безусловного мирового игрового лидера в виде процессора AMD Ryzen 7 5800X? Возможно. Сейчас он стоит 35110 рублей и такого "камня" хвати на много лет.

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Я предвижу фразы о том, что смысла делать апгрейд сейчас нет и стоит подождать платформ на DDR5. Но, во-первых, актуальность они получат ещё не скоро, а во-вторых я уже анализировал во сколько обойдётся переход на платформу с DDR5 и пришел к неутешительным выводам, которые представил в своём блоге.

Вернёмся к нашим "Зенам". С ценой мы определились. Теперь давайте посмотрим насколько хорош процессор Ryzen 5 5600X по сравнению с Ryzen 5 3600. Поможет в этом youtube-канал Benchmark. Он сравнил игровую производительность процессоров Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X в девяти популярных играх. Хотелось бы заметить, что в сравнении отсутствует восьмиядерный процессор Ryzen 7 5800X, но по многочисленным тестам в играх он практически равен своему собрату Ryzen 5 5600X. А вот энергопотребление и нагрев у восьмиядерника значительно выше. И если при апгрейде на Ryzen 5 5600X менять систему охлаждения в большинстве случаев не придётся, то Ryzen 7 5800X такого отношения к себе не потерпит и потребует топового кулера или СВО.

Итак, тестирование проводилось в разрешении 1080p. За графическую часть отдувалась NVIDIA GeForce RTX 3070, что является хорошим вариантом, так как приобрести видеокарты более высокого уровня под силу далеко не всем. Оперативная память DDR4 объёмом 32 Гб работала на частоте 3600 MHz. Результаты тестирования в видео ниже.



Для тех кто не желает смотреть видео я представил итоги в виде диаграммы.

Как видно, преимущество Ryzen 5 5600X над предшественником составляет от 1 до 40 кадров, в зависимости от игры. Что ещё более важно, особенно для сетевых баталий, вырос и минимальный fps. Разница в этом значении может достигать 30 и более кадров. Можно сделать выводы, что Ryzen 5 5600X довольно существенно превосходит своего предшественника в реальных игровых приложениях, но у некоторых пользователей апгрейд может вызвать затруднение из-за существенной разницы в их цене. А в случаях, когда пользователь планирует "сидеть" на платформе AM4 ещё несколько лет, до момента полной актуализации систем на DDR5, имеет смысл присмотреться к восьмиядернику Ryzen 7 5800X. В любом случае апгрейд на Ryzen 5000 обойдётся гораздо дешевле будущего перехода на платформу с DDR5, а актуальными процессоры Zen3 останутся ещё долгое время.