Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен

Популярный процессор Ryzen 5 3600 имеется у многих. Стоит ли менять его на самый быстрый в мире шестиядерник Ryzen 5 5600X или даже на восьмиядерный Ryzen 7 5800X? И во такой апгрейд обойдётся по деньгам?
[ ] для раздела Блоги
5
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Куча RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

В 2019 году компания AMD представила процессоры Ryzen 3000, которые за короткое время обрели статус "народного хита". Ведь если предшествовавшие им процессоры на микроархитектуре Zen1 позволили AMD в кои-то веки приблизится по игровой производительности к процессорам своего "синего" конкурента, то микроархитектура Zen2 сравняла силы, а в производительности в рабочих приложениях Zen2 даже вырвался вперёд. К тому же, пользователей сильно подкупала ценовая политика в отношении материнских плат. К примеру такой хит, как ASUS TUF B450M-Pro Gaming в 2019 году можно было приобрести за цену в районе 5 тысяч рублей.

анонсы и реклама
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Ко всему прочему, платы среднего ценового диапазона на чипсете AMD B450 никак не ограничивали разгон оперативной памяти, в отличие от плат Intel, где данная функция была доступна лишь на флагманских чипсетах. Выход процессоров серии Ryzen 5000 не оставил компании Intel никаких шансов и на сегодняшний день процессоры Zen3 лидеры по всем показателям. Такой успех привел к тому, что сейчас "на руках" у многих геймеров находятся именно Ryzen 5 3600, которые долгое время являлись лучшим выбором по соотношению цена/производительность. Но вот незадача, выпустив новую линейку процессоров Ryzen 5000, компания AMD существенно подняла цены на них, быстро развенчав миф о том, что она является "Корпорацией Добра". Тем не менее вряд ли найдётся хоть один пользователь, который не хотел бы поменять свой Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X или даже Ryzen 7 5800X. Давайте оценим стоит ли овчинка выделки!
Для начала я предлагаю посмотреть на текущие цены указанных процессоров в магазинах. Это позволит определить, во сколько обойдётся апгрейд с учётом продажи "старого" процессора. Цена процессора AMD Ryzen 5 3600 составляет 13990 рублей.

Его ценовым конкурентом является процессор INTEL Core i5 10400F, который стоит более 15000 рублей.

реклама

Самый быстрый шестиядерник в мире AMD Ryzen 5 5600X сегодня продаётся за 24090 рублей.

 Таким образом, если вам удастся продать свой Ryzen 5 3600 за 11000-12000 рублей, то апгрейд на Ryzen 5 5600X обойдётся вам примерно в 12000 рублей. То есть добавить потребуется ровно столько же, сколько вы выручите от продажи своего Ryzen 5 3600. Здесь неизменно приходит мысль о том, что может быть выгодней проапгрейдиться на безусловного мирового игрового лидера в виде процессора AMD Ryzen 7 5800X? Возможно. Сейчас он стоит 35110 рублей и такого "камня" хвати на много лет.

реклама

Я предвижу фразы о том, что смысла делать апгрейд сейчас нет и стоит подождать платформ на DDR5. Но, во-первых, актуальность они получат ещё не скоро, а во-вторых я уже анализировал во сколько обойдётся переход на платформу с DDR5 и пришел к неутешительным выводам, которые представил в своём блоге.
Вернёмся к нашим "Зенам". С ценой мы определились. Теперь давайте посмотрим насколько хорош процессор Ryzen 5 5600X по сравнению с Ryzen 5 3600. Поможет в этом youtube-канал Benchmark. Он сравнил игровую производительность процессоров Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X в девяти популярных играх. Хотелось бы заметить, что в сравнении отсутствует восьмиядерный процессор Ryzen 7 5800X, но по многочисленным тестам в играх он практически равен своему собрату Ryzen 5 5600X. А вот энергопотребление и нагрев у восьмиядерника значительно выше. И если при апгрейде на Ryzen 5 5600X менять систему охлаждения в большинстве случаев не придётся, то Ryzen 7 5800X такого отношения к себе не потерпит и потребует топового кулера или СВО.
Итак, тестирование проводилось в разрешении 1080p. За графическую часть отдувалась NVIDIA GeForce RTX 3070, что является хорошим вариантом, так как приобрести видеокарты более высокого уровня под силу далеко не всем. Оперативная память DDR4 объёмом 32 Гб работала на частоте 3600 MHz. Результаты тестирования в видео ниже.

Для тех кто не желает смотреть видео я представил итоги в виде диаграммы.

Как видно, преимущество Ryzen 5 5600X над предшественником составляет от 1 до 40 кадров, в зависимости от игры. Что ещё более важно, особенно для сетевых баталий, вырос и минимальный fps. Разница в этом значении может достигать 30 и более кадров. Можно сделать выводы, что Ryzen 5 5600X довольно существенно превосходит своего предшественника в реальных игровых приложениях, но у некоторых пользователей апгрейд может вызвать затруднение из-за существенной разницы в их цене. А в случаях, когда пользователь планирует "сидеть" на платформе AM4 ещё несколько лет, до момента полной актуализации систем на DDR5, имеет смысл присмотреться к восьмиядернику Ryzen 7 5800X. В любом случае апгрейд на Ryzen 5000 обойдётся гораздо дешевле будущего перехода на платформу с DDR5, а актуальными процессоры Zen3 останутся ещё долгое время.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd процессоры ryzen 5 3600 ryzen 7 5800x ryzen 5 5600x сравнение цена asus tuf b450m-pro gaming тест в играх i5 10400f
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
8
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
42
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
34
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
24

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 34
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 24
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

10 смартфонов Xiaomi и Redmi сломались после обновления MIUI 12.5 Stable
9
Разработчики Chia Coin попросили майнеров перестать добывать монеты на обычных накопителях SSD
36
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 17 месяцев
26
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
54
Илон Маск может являться держателем кошелька с 36 миллиардами Dogecoin
17
Redmi Note 7 Pro, Mi 9, Mi 8 и другие 57 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 в июне 2021 года
2
Революционные камеры Xiaomi запущены в массовое производство
4
Владельцы Биткотнов за несколько дней потеряли $14.2 миллиарда продавая криптовалюту по низкой цене
19
После встречи с Илоном Маском майнеры обязались перейти на возобновляемые источники энергии
46
Redmi Note 10 Pro и ещё 12 смартфонов Xiaomi сломались после обновления MIUI 12
2
В сеть попало изображение контактов процессоров AMD Ryzen 7000
44
73 смартфона и планшета Samsung получат прошивку One UI 4.0 на Android 12
+
Розничные цены обновленных GeForce RTX 3060 оказались выше рекомендованных для RTX 3080
13
Сегодня состоится релиз браузера Chrome 91
6
Камеры Galaxy S21 Ultra лучше, чем iPhone 12 Pro Max, по крайней мере, так думает Samsung
3
Xiaomi Redmi Note 10 Pro фотографирует на уровне iPhone Xs Max и лучше, чем ASUS ZenFone 6
2
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
29
Выпущена материнская плата с процессорным сокетом на обратной стороне
8
Представлен Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – Dimensity 1100, 67-Вт зарядка, 120 Гц и MIUI 12.5 за $235
+
Goldman Sachs: Ethereum может отобрать у Bitcoin звание главной криптовалюты
5

Популярные статьи

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
42
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
128
Waifu2X (DeadSix27, OpenCL/CV) - увеличение разрешения изображений в аниме стиле используя ИИ
34
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
8
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
5

Сейчас обсуждают

Андрей Платонов
22:00
Пзд.ж. , зачем рисковать таким баблом ,это всё равно что ограбить газетный киоск на бентли. Мусорянам может приплачивал а те решили сами себя попробывать в майнинге. Теперь наши мусора стали еще пидор...
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
hendehog
21:58
Угу. RTX на 2070S тянет кое-как в 1080 с DLSS а тут карта уровня 2070 притом из-за памяти кое-где даже сливает. Впрочем без лучей она 1080 вытянет.
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
Bare_Metal
21:48
Пациент, вы повторяетесь, срочно примите противосудорожное.
Intel остаётся ведущей полупроводниковой компанией мира, AMD 11-я
Иванов Иван
21:46
пля какой же амд мусор
Intel остаётся ведущей полупроводниковой компанией мира, AMD 11-я
Bare_Metal
21:39
Сею разумное, доброе, вечное.
Intel остаётся ведущей полупроводниковой компанией мира, AMD 11-я
Bare_Metal
21:37
В стационаре лечитесь или амбулаторно?
Intel остаётся ведущей полупроводниковой компанией мира, AMD 11-я
Bare_Metal
21:36
Как бы не очень хорошо сейчас не знать инглиш, работы хорошей не найдёшь, от науки и техники отрезан, в общем всё плохо.
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
Polar fox
21:36
Если смотреть в сторону апгрейда, то как по мне, вопрос спорный, 3600 пока не является бутылочным горлышком в системах, и может нормально нагрузить ВК. Тем более с нынешним дефицитом, мощные видеокарт...
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
Олександр Макаренко
21:36
А как же R, а как же куча Data Sciene, и многое другое. Да, на компе две системы.
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
kOOlik
21:34
Жесть какая то. А я еще думал брать ли это говно за 45
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем