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Данные о приблизительном потреблении электроэнергии основными криптовалютами уже давно находятся в открытом доступе. Но до сих пор мировая общественность не забила тревогу по этому поводу. Мы слышим лишь отдельные высказывания, мало влияющие на положение дел в сфере экологии. Это вызывает удивление у многих людей, ведь раньше экологические организации и самые активные "зелёные" активисты поднимали шум и по гораздо меньшим поводам. В настоящее время появилась надежда, что этот процесс сдвинулся с мёртвой точки. Так, в начале марта я писал о первых попытках администрации одного из регионов Китая ограничить добычу криптовалют в рамках долгосрочной экологической программы. Сегодня в многочисленных информационных сводках фигурируют сведения о нанесении Китаем серьёзного удара по криптовалютам, путём наложения определенных ограничений на операции с криптоденьгами. Однако, первопричиной таких мер не указывается забота об экологии. Хотя, убивать нескольких зайцев одним выстрелом является любимым приёмом Китая.

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Интересным фактом является и то, что с 2014 года даже такая всемирно известная организация как Гринпис принимала пожертвования в криптовалюте. Буквально на днях она одумалась и прекратила эту практику.

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Несколько дней назад глава компании Tesla Илон Маск объявил, что добыча криптовалюты «дорого обходится для окружающей среды» и компания прекращает продавать свою автомобили за биткоины. Но тут же сообщил, что купить электромобиль можно будет за Dogecoin. Подобные действия показывают, что Илон Маск является финансовым шоуменом, чьи действия направлены исключительно на извлечение прибыли, даже вопреки заботе об экологии. Хотя Tesla изначально позиционировалась именно как "зелёная" компания. В 2007 году она стала лауреатом The Crunchies в номинации «Лучшее экологичное начинание». Эту награду она получила за популяризацию автомобилей с электрическими двигателями.

Но как показывает практика, там где крутятся миллионы и миллиарды долларов, всегда найдётся способ установить режим тишины по вопросу заботы об экологии. Далеко за примерами ходить не нужно. Месяц назад мы все читали о том, что американская компания выкупила угольную электростанцию под Нью-йорком под майнинг биткоинов. На протесты экологов компания просто купила необходимые квоты на выбросы парниковых газов и "зелёные" застыли в бессилии.

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К тому, как стало ясно, сфера криптовалют не является каким-то бесконтрольным "Диким Западом", как считалось ранее, а балом в ней правят крупные игроки. Месяц назад я писал о прогнозе директора глобальной финансовой компании Guggenheim Partners Скотта Майнерда, в котором он указал на скорое падение стоимости Биткоина до 20000-30000$ за монету. Сегодня его прогноз "неожиданно" сбылся.

Недавно Кембриджский университет опубликовал данные о потреблении энергии при добыче Биткоина за 2020 год. Согласно обнародованным сведениям, Биткоин утилизировал 133,68 ТВт·ч. Это больше, чем потребили за предыдущий год такие страны как Швеция или Украина. Необходимо понимать, что Королевство Швеция относится к развитым странам с многоотраслевой промышленностью, а потому масштаб проблемы ужасает.

И подобное потребление для Биткоина не предел. Согласно прогнозам, оно может достичь значения 500 ТВт·ч в год. Если вспомнить о существовании множества других криптовалют, то общую цифру потребления энергии всеми криптовалютами в мире можно, как минимум, смело удваивать.

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Что же в итоге? Да, проблема существует и она колоссальная. Да, о ней начали говорить. Но вариантов её решения до сих пор никто не предложил. Даже в ООН лишь приступили к изучению вопроса влияния криптовалют на климат планеты. Официально ни одно государство или негосударственная организация не объявили о том, что начинает борьбу с этим вредным для Земли явлением.