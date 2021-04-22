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Главный инвестиционный директор глобальной финансовой компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд в интервью американскому ньюсмейкеру CNBC рассказал, что его долгосрочные прогнозы о перспективе Bitcoin весьма оптимистичны, но основная криптовалюта зашла в своей оценке слишком далеко и произошло это слишком быстро. Он считает, что в ближайшее время биткоину необходима серьёзная коррекция. Мистер Майнерд считает, что стоимость Bitcoin должна упасть на 50% и вернуться к 20000-30000$ за монету. По его мнению, подобные спады отмечались и ранее, и они являются элементом нормальной эволюции долгосрочного рынка. В конечном итоге, как он считает, стоимость биткойна может достичь отметки в 400 000 - 600 000 долларов.

В середине апреля Bitcoin достиг своего исторического максимума в 64000$. А уже через четыре дня произошел его обвал до 52 000$. Скотт Майнерд допускает вероятность, что это может стать началом крупной коррекции. Мистер Майнерд давал прогнозы подобного развития ситуации и ранее, ещё в начале этого года.

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Остаётся вопрос, верить ли самим прогнозам мистера Майнерда. Под управлением компании Guggenheim Partners находятся активы стоимостью около 270 миллиардов долларов. Компания оказывает инвестиционные и финансовые услуги своим клиентам, а также занимается инвестиционно-банковской деятельностью, управлением активами, страховыми услугами и прочим.