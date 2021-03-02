В Китае обсуждают запрещение майнинга
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В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай достигнет углеродной нейтральности до 2060 года. Остановить рост выбросов углерода Китай планирует до 2030 года. Для достижения этих целей национальная комиссия по развитию и реформам КНР периодически разрабатывает специальные многолетние планы.
В 2019 года единственным из 30 регионов не достигшим целевых показателей по сбережению ресурсов страны и сокращению уровня вредных выбросов в атмосферу стала Внутренняя Монголия, которая является крупнейшей энергопотребляющей провинцией Китая. Эта область является особо привлекательной для промышленных майнеров из-за низких цен на электроэнергию.
Недавно Комиссия по развитию и реформированию Внутренней Монголии выступила с предложением приостановить все существующие проекты по добыче криптовалют в регионе, чтобы оказать помощь провинции в выполнении пятилетнего плана. Кроме того, проект включает в себя запрет на строительство всех новых ферм для добычи криптовалюты. В настоящий момент предложение находится на обсуждении до 3 марта текущего года. Также в планы региона входит увеличение доли возобновляемых источников энергии в своем энергетическом портфеле. К 2025 году планируется установить более 100 гигаватт возобновляемых генерирующих мощностей.
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В 2019 году Государственный комитет по делам развития и реформ КНР уже выступал с инициативой на запрет майнинга. Он даже был включен в перечень нежелательных видов деятельности, расходующих ресурсы и загрязняющих окружающую среду. Однако после добыча криптовалюты была исключена из перечня. На сегодня Китай занимает лидирующие позиции в мире по добыче цифровых валют.
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