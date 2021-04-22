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В прошлом году на нашем сайте уже была новость о гигантской микросхеме, произведенной компанией Cerebras Systems. Читателей удивил прежде всего размер изделия. Также возникло много вопросов на тему изготовления такого чипа, его крепления, охлаждения и эффективности. Сегодняшний день поднимет вопрос его эффективности в майнинге. Но, скорее всего, майнеры будут разочарованы. Вряд ли он пригоден для этих целей. Пока что.

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На этот раз компания представила самый большой в мире ИИ-чип второго поколения под названием Wafer Scale Engine 2, основанный на 7-нм техпроцессе (TSMC). Микросхема содержит почти 2,6 триллиона транзисторов и почти 1 миллион ядер. В отличие от первого поколения, WSE2 имеет "монолитную архитектуру" с рядом новых функций. Размер чипа составляет 46,225 кв.мм, как и у первого поколения, а вот по остальным показателям он обходит предшественника почти вдвое.

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Ядра Cerebras WSE-2 оптимизированы для задач искусственного интеллекта.Чип поставляется в составе готовой системы CS-2. Её потребление составляет 23 кВт, а питание осуществляется от двенадцати стандартных блоков питания в конфигурации с резервированием (9 + 3). Сам чип охлаждается с помощью системы жидкостного охлаждения.

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В настоящее время информации о стоимости системы Cerberas CS-2 нет, но система предыдущего поколения оценивалась производителем в 2 миллиона долларов.

Источник: wccftech.com