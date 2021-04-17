Американцы снова хотят отправить людей на Луну — этим займётся компания Илона Маска
реклама
Высадка американских астронавтов на луне в 1969 году положила начало многочисленным теориям. И даже сейчас многие люди считают эту миссию величайшей фальсификацией в истории человечества. Фраза Нила Армстронга "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества" стала крылатой.
Издательство The Washington Post сообщило, что в пятницу компания Илона Маска SpaceX одержала победу в конкурсе относящееся к федеральному правительству США Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и подписала контракт на создание космического корабля для доставки и высадки на нашем естественном спутнике американских астронавтов. Сумма сделки составила 2,9 миллиарда долларов.
В гонке за контракт SpaceX обошла компанию Blue Origin, принадлежащую основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу и крупного американского оборонного подрядчика Dynetics. Таким образом SpaceX закрепила за собой статус одного из ключевых партнёров NASA, продемонстрировавшего полное доверие к частной компании Илона Маска.
реклама
Космическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском в 2002 году, стала настоящим хитом последних лет. На заре её становления никто не верил, что частная компания сможет стать успешной в сфере космических технологий. Сегодня этот технологический гигант успешно запускает в космос ракеты и строит планы по освоению людьми Марса.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила