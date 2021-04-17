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Высадка американских астронавтов на луне в 1969 году положила начало многочисленным теориям. И даже сейчас многие люди считают эту миссию величайшей фальсификацией в истории человечества. Фраза Нила Армстронга "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества" стала крылатой.

Издательство The Washington Post сообщило, что в пятницу компания Илона Маска SpaceX одержала победу в конкурсе относящееся к федеральному правительству США Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и подписала контракт на создание космического корабля для доставки и высадки на нашем естественном спутнике американских астронавтов. Сумма сделки составила 2,9 миллиарда долларов.

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В гонке за контракт SpaceX обошла компанию Blue Origin, принадлежащую основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу и крупного американского оборонного подрядчика Dynetics. Таким образом SpaceX закрепила за собой статус одного из ключевых партнёров NASA, продемонстрировавшего полное доверие к частной компании Илона Маска.

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Космическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском в 2002 году, стала настоящим хитом последних лет. На заре её становления никто не верил, что частная компания сможет стать успешной в сфере космических технологий. Сегодня этот технологический гигант успешно запускает в космос ракеты и строит планы по освоению людьми Марса.