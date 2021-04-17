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Американцы снова хотят отправить людей на Луну — этим займётся компания Илона Маска

Перед освоением Марса компания Илона Маска потренируется на Луне.
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Высадка американских астронавтов на луне в 1969 году положила начало многочисленным теориям. И даже сейчас многие люди считают эту миссию величайшей фальсификацией в истории человечества. Фраза Нила Армстронга "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества" стала крылатой. 

Издательство The Washington Post сообщило, что в пятницу компания Илона Маска SpaceX одержала победу в конкурсе относящееся к федеральному правительству США Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и подписала контракт на создание космического корабля для доставки и высадки на нашем естественном спутнике американских астронавтов. Сумма сделки составила 2,9 миллиарда долларов.

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В гонке за контракт SpaceX обошла компанию Blue Origin, принадлежащую основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу и крупного американского оборонного подрядчика Dynetics. Таким образом SpaceX закрепила за собой статус одного из ключевых партнёров NASA, продемонстрировавшего полное доверие к частной компании Илона Маска.

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Космическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском в 2002 году, стала настоящим хитом последних лет. На заре её становления никто не верил, что частная компания сможет стать успешной в сфере космических технологий. Сегодня этот технологический гигант успешно запускает в космос ракеты и строит планы по освоению людьми Марса.

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Теги

илон маск spacex nasa высадка на луне полёт на луну
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vitosol
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"Очевидно, что высадка на Луну это сложный и ответственный процесс..." Да вы что! Неделя в павильоне-пива попить. Затем бодро пройтись после космоса; это россияне хиляки еле ноги волокут. *Голливуду р...
Американцы снова хотят отправить людей на Луну — этим займётся компания Илона Маска
vitosol
15:38
Кастрюлеголовый, что минусуешь? Жрать нечего, вода в Днепре зацветёт, на передовую страшно? А минусовать не страшно? Закон в понедельник суд утвердит; хлеборезки свои_помойные ямы закроете!.
SpaceX заключает эксклюзивный контракт с NASA для доставки астронавтов на Луну
warmuza
15:36
Серьёзно, ты сравниваешь разработку Аполлона на кульманах, расчёты в тетрадках и кучу промежуточных испытаний с современными возможностями CAD и прочего софта? Сейчас пекарня может за час провести про...
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Роман Иванов
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Все неправильно в этой статье. Для одного плотса на 100гб нужно менее 300гб места на ссд, при этом ресурса на запись будет потрачено 1.8тб Именно по этому никакого дефицита не будет, такак как майнера...
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Ждём IPO SpaceX и летим туземун.
Американцы снова хотят отправить людей на Луну — этим займётся компания Илона Маска
nikolai3anv
15:29
Я милок синежопый факты излагаю. Непосредственно менял второй системник (дачный) со скальпированного 3770к. На Рязань 2600 (видеокарта одна и та же на тот момент 1070. ) Разница ограмаднейшая. Так что...
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