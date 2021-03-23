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Три недели назад я писал о том, что 18 февраля 2021 года на планету Марс в районе кратера Езеро сел модуль с марсоходом "Perseverance" и вертолётом "Ingenuity" на борту. Тогда речь шла о процессоре бортовой системы марсохода. До марса миссия добиралась более полугода, покинув Землю 30 июля прошлого года. Всё это предприятие было широко освещено в прессе. Задолго до старта ракеты, все желающие могли получить "билет на Марс". Не настоящий, но заполнив анкету на сайте NASA, можно было отправить своё имя на Марс вместе с марсоходом. Ведь все имена участников были записаны в память аппарата на специальный чип.

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Также проводились различные конкурсы и прочие мероприятия.

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А за два дня до приземления, в его ознаменование, известный во всём мире 102-этажный небоскрёб Empire State Building, расположенный в Нью-Йорке на острове Манхэттен, был подсвечен красными огнями после наступления заката Солнца.

Сама миссия представляет интерес для широкой публики тем, что её целью является поиск доказательств наличия жизни на Марсе в далёком прошлом. Позже марсоход должен будет также взять образцы грунта для дальнейшей их отправки на Землю. И пока мы продолжали жить обычной жизнью, в миллионах километрах от нас, на чужой пустынной планете одинокий трудяга "Perseverance" кропотливо выполняет свою миссию.

Сегодня на своём сайте NASA сообщило, что вертолёт "Ingenuity" провёл начальные приготовления к своему первому полёту. Так, марсоход уже сбросил защитный кожух прикрывающий винтокрылого спутника. Эта казалась бы простая на первый взгляд процедура, с учётом обстоятельств является целой межпланетной операцией. Как видно на фото, предоставленных NASA, дрон прикреплен к нижней части марсохода.

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На втором этапе им придётся добраться до обозначенного места, где расположена "вертолётная площадка".

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Дорога займёт около двух суток. После того как пройдут морозные ночи с температурами, опускающимися до минус 90 градусов по Цельсию, появится подходящее для испытаний температурное "окно", протяженностью около 30 марсианских дней. Вертолёт будет развёрнут и сброшен. С этого момента он начнёт питаться от собственных солнечных панелей, а не от системы марсохода. Всё это напоминает рождение и первые шаги детеныша под строгим надзором родителя. И конечным этапом будет попытка взлёта. Если она увенчается успехом и чем-то похожий на комара "Ingenuity" сможет благополучно приземлиться, то будет проведена попытка ещё нескольких полётов. Затем марсоход отправится исполнять свои основные цели.



Некоторым могут показаться нерациональными такие попытки "поиграться с дроном" на другой планете за миллионы и миллионы долларов. Но, даже не говоря о том, что это будет в принципе первый винтовой аппарат, совершивший свой полёт за пределами нашей планеты, эти испытания крайне важны. В дальнейшем они позволят проводить обширные воздушные исследования поверхности Марса. Ведь хоть марсоход "Perseverance" и является почти вершиной человеческой мысли, но передвигается он в масштабах планеты крайне медленно.