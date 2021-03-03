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Севший на Марс 18 февраля марсоход работает на процессоре образца 1998 года

Бортовой компьютер новейшего марсохода землян работает на "допотопном" процессоре.
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Две недели назад 18 февраля текущего года на планете Марс была осуществлена посадка марсохода "Perseverance". Он покинул Землю 30 июля прошлого года и является основным инструментов миссии NASA по исследованию красной планеты - «Марс 2020». Посадка была успешно осуществлена вблизи кратера Езеро. Посадочный модуль включал в себя марсоход и дрон-вертолёт. Кроме исследования поверхности Марса и истории его геологических процессов, целью миссии также является поиск доказательств наличия жизни на планете в далёком прошлом. Аппарат также изымет образцы грунта для дальнейшей их отправки на Землю.

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Популярный научно-технический журнал New Scientist рассказал интересные делали проекта. Оказывается, что бортовая система марсохода "Perseverance" базируется на "доисторическом" процессоре RAD750. Он является специализированной версией микропроцессора PowerPC 750, используемой в компьютерах Apple iMac G3 образца 1998 года. Главной особенностью процессора RAD750 является защита от радиации. Этот процессор наделен одним ядром, работающим на тактовой частоте 110–200 МГц. Чип производится по технологическим нормам 250 и 150 нм и содержит в себе всего 10,4 миллиона транзисторов, что в тысячу раз меньше, чем в современном смартфоне. Он способен выдерживать критические для большинства других процессоров температуры. Его производством занимается компания BAE Systems, чьи процессоры используются и в других многочисленных космических аппаратах. На таком же чипе была основана бортовая система и предыдущего марсохода "Curiosity". На марсоходе также размещен резервный одноплатный компьютер с таким же чипом, на случай выхода из строя основного.

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Но это далеко не все, чем может потрясти воображение процессор RAD750 - его стоимость составляет около 200 000 долларов!

Интересной деталью является и то, что бортовая система крылатого спутника марсохода — вертолёта Ingenuity, базируется на SoC Snapdragon 801 и операционной системе Linux. Вычислительная производительность Ingenuity на порядок превосходит своего "наземного" собрата. Очевидно, что реализовать автономную систему пилотирования на процессоре двадцатилетней давности было невозможно. По расчётам инженеров вертолёт должен проработать примерно 30 солов (марсианские сутки), после чего марсоход продолжит свои исследования уже в полном одиночестве на чужой и неизведанной планете. Ведь у марсохода "запас хода" установлен минимум на 90 солов. Но, как всегда, происходит, аппараты такой степени надёжности работают в разы дольше отведенных им сроков.

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NASA привлекла к данной миссии довольно много внимания мировой общественности. В том числе и своей программой по "увековечиванию имён". До отправки миссии, на сайте NASA каждый желающий мог заполнить анкету, вписав туда свои фамилию и имя. Позже эти данные были записаны на отдельный чип марсохода. Таким образом, каждый любитель космических исследований мог записать своё имя в историю освоения Марса.

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