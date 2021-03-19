Идея использовать смартфон в качестве замены системного блока компьютера совершенно ненова и предоставляет действительно много преимуществ. Одно дело синхронизация устройств и совершенно другое полный отказ от дорогостоящего системного блока домашнего компьютера. Особенно в наше время, когда стоимость комплектующих непрерывно растёт. В последнее время производительность носимых устройств достигла такого уровня, который позволяет реализовать эту задумку.



Компания Motorola оснастила свой флагманский телефон Edge Plus новым интерфейсом под названием Ready For. Он позволяет пользователям с помощью кабеля USB-C подключать свой смартфон к монитору. Возможен вариант использования переходника USB-C-to-HDMI. Новая технология позволяет использовать смартфон как персональный компьютер с монитором, беспроводной физической клавиатурой и мышью. Устройства ввода соединяются со смартфоном по Bluetooth.



Технология позволяет использовать смартфон и в качестве телевизионной приставки. Эта функция может быть востребована в путешествиях, когда достаточно присоединить смартфон к телевизору в номере и сразу получить уже настроенную ТВ-приставку. Имеется возможность превратить телефон в станцию видеоконференции, используя более качественную видеокамеру устройства.

При использовании в качестве игровой консоли, игроки могут подключить контроллер и играть в мобильные игры, включая такие, как Fortnite и другие. Возможно использование сервиса xCloud.

Очевидно, что со временем, когда смартфоны среднего уровня получат производительность текущих флагманов, использование подобных технологий может приобрести массовый характер.