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Все мы с детства слышали рассказы о космосе, и смотрели фильмы о нём. Многим из нас казалось, что когда мы вырастем, то жизнь и путешествия в космосе станут самым обыденным делом. Но время идёт, а годы проходят, и когда мы слышим, что в космосе произойдёт что-то новое, то сразу вспоминаем известного на весь мир американского предпринимателя Илона Маска. Иногда создаётся впечатление, что сегодня именно этот человек двигает вперед освоение космоса. Создаётся иллюзия, что мы всё-таки сможем застать эпоху хотя бы зарождения массового освоения космоса. Но в сегодняшнем новостном поводе Илон не виноват и упомянут всуе. Но не совсем.

Ресурс CNN travel рассказал читателям, когда и для кого отпуск на орбите Земли может стать реальным настоящим. В 2019 году компания из солнечной Калифорнии Gateway Foundation представила планы строительства орбитального отеля в стиле круизного лайнера. Футуристический концепт представлял собой огромное вращающееся колесо, состоящее из 24 модулей, соединенных лифтовыми шахтами, которое должно будет вращаться вокруг земли. Станцию планировалось ввести в эксплуатацию в 2027 году. Ей было присвоено рабочее название — Станция Фон Брауна. Позже его изменили на «Станция Вояджер» по вполне объяснимым причинам.

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Осуществить проект должна Orbital Assembly Corporation. Это строительная компания, управляемая бывшим пилотом Джон Блинкоу, который также возглавляет Gateway Foundation. Он и дал интервью CNN, в котором рассказал, что в осуществлении проекта были определенные задержки, связанные с пандемией, но предполагается, что строительство звёздной гостиницы начнется уже в 2026 году, а пребывание в ней может стать уже реальностью к 2027 году. «Мы пытаемся заставить общественность осознать, что этот золотой век космических странствий не за горами. Он близится. И делает это быстро», - заверил Блинкоу.

Отель обещает быть не похожим ни на какой другой земной объект. Он будет отличаться роскошью и самыми захватывающими видами из иллюминаторов, которые только способен увидеть человек нашего времени. Бесконечные мириады звёзд вокруг и незабываемый вид на колыбель человечества — планету Земля.

Старший архитектор Orbital Assembly Corporation рассказал ресурсу CNN Travel, что эстетика отеля будет прямым ответом на фильм Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея» и она будет совершенно иной. В ней не будет той стерильности и чужеродности, которые подчёркивали разрыв между высокими технологиями и человечеством. Вместо этого команда дизайнера желает добавить в космос кусочек земли с помощью теплых номеров, восхитительных баров и ресторанов. Гости смогут пребывать в космосе, но они все равно смогут пользоваться земной кроватью и принимать душ. Но это не значит, что проект будет игнорировать новизну нахождения в космосе. Меню ресторана будет включать традиционную "космическую еду" - к примеру, сублимированное мороженое. Более того, космос открывает широкий простор для развлечений, не доступных на планете. Из-за пониженной гравитации постояльцы смогут прыгать гораздо выше, поднимать "тяжёлые" предметы, бегать так быстро, как они не могли на Земле. Чего стоит один только баскетбол в невесомости!

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Далее Алаторре рассказал о физике на станции. Имитация гравитации будет создаваться с помощью вращения основного колеса. Наибольшая гравитация будет по периметру колеса, и она будет уменьшаться по мере приближения к центру. Дизайнер представил и наглядные рендеры станции, которые дают представление о том, как будет выглядеть космический отель.

Вот и настало время упомянуть Илона, нашего Маска. Дело в том, что поднимать станцию Voyager с планеты поможет система StarShip от SpaceX. «Мы не можем называть SpaceX своим партнером, но мы надеемся на партнёрство с ними», - сказал Блинкоу на недавнем прямом эфире, рекламируя Orbital Assembly.

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У любого читателя наверняка возник вопрос о стоимости отдыха на таком фантастическом курорте посреди холодного и бездонного космоса. Но данный момент создатели проекта не сообщают стоимость номера и развлекательных программ, но обещают, что это будет довольно дорого. К примеру, Virgin Galactic планирует запускать пассажиров в суборбитальное пространство по цене 250 000 долларов на человека за поездку. И всё же, команда Voyager Station очень надеется в конечном итоге сделать стоимость полёта в отель не дороже путешествия в Диснейленд.

Станция «Вояджер», пожалуй, самый яркий проект компании Orbital, но это не все их космические амбиции. Дальнейшим этапом запуска станции является привлечение как можно большего количества инвесторов и проведение наземных испытаний. В итоге целью компании является создание звёздной культуры, при которой многие люди отправляются в космос, живут и работают в нём, и они хотят там быть. Компания считает, что на это сейчас есть спрос.