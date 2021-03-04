Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

С незапамятных времен видеокарты компании NVIDIA с обозначением "хх60" в конце названия являлись самыми народными продуктами из поколения в поколение. Они лучше всего отражали соотношение цена/производительность, и их предпочитали большинство геймеров. Но новая криптопандемия сломала установленный порядок вещей.

Совсем недавно стартовали продажи новых графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти на борту. По всем оценкам они являются идеальным вариантом для гейминга в разрешении FullHD. Так считает и сама компания NVIDIA, о чём недавно поведала её финансовый директор. Даже их рекомендованная цена в 329$ (24675 рублей) на сегодняшний день не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

реклама



Продажи стартовали. Но геймеры в очередной раз остались без видеокарт! Можно было вновь начать кричать проклятия в адрес майнеров, но на этот раз ситуацию в руки взяли совершенно другие люди. В народе их зовут просто — спекулянты! По большей части благодаря именно им мы с уверенностью можем сегодня сказать, что старт продаж NVIDIA GeForce RTX 3060 с треском провалился! В последние дни приводилось немалое количество доказательств этому факту. Одна из крупнейших сетей по продаже электроники в России даже принесла официальные извинения по этому поводу. Но спекулянты не нарушают действующие законы, а если и делают это, то бремя доказательства таких фактов лежит не на нас.

Если спросить любого читателя нашего сайта, куда же в итоге делись все NVIDIA GeForce RTX 3060, то он ответит, что все видеокарты на Авито.

Конечно, из магазинов видеокарты новой серии не исчезли полностью, но в условиях дефицита их цены стартуют от примерно 77 тысяч рублей, что в три раза выше рекомендованной цены.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Что же остается тем покупателям, которые всё же желают купить себе новинку? Они присматривают видеокарту, в том числе и на площадке бесплатных объявлений. Давайте посмотрим, что сегодня может нам предложить Авито.

Минимальное предложение начинается от 40000 тысяч рублей.

реклама

Это намного выше рекомендованной цены, но бдительный покупатель заподозрит здесь подвох. Ведь минимальные цены в магазинах на старте продаж начинались от 45 тысяч рублей. Так какой спекулянт будет продавать себе в убыток. Перейдя в профиль продавца, причина его щедрости становится ясна как день.

Да, это очередное липовое объявление. Проигнорируем его.

В следующем объявлении, уже похожем на реальное предложение, купить видеокарту предлагается за 55599 рублей.

реклама

Но спекулянты это народ, который любит пересчитывать деньги. Давайте посмотрим, что нам предложит самый предприимчивый из них. Некий перекупщик из Новосибирска под именем обаятельной девушки Маргариты предлагает нам приобрести у него видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 за скромные по его мнению 130 тысяч рублей. Это ни много ни мало, а всего в 5 раз выше рекомендованной стоимости! Пожалуй мы воздержимся от такой щедрости.



Что в итоге? Средняя цена новейшей видеокарты GeForce RTX 3060 на крупнейшей российской площадке бесплатных объявлений на сегодняшний день уже перевалила за 92 тысячи рублей. Это серьёзный повод задуматься над местом покупки. Возможно стоит всё-таки отдать предпочтение официальным магазинам, несущим гарантийные обязательства перед покупателем. Или всё же подождать, когда криптолихорадка спадёт и цены придут в норму. Хотя надежду, что это произойдёт, разделяют далеко не все.