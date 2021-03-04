Курс биткоина снова устремился вверх
реклама
Криптовалютная лихорадка, так внезапно начавшаяся в конце прошлого года, уже порядком утомила геймеров по всему миру. После недавнего обрушения курса основных криптовалют Bitcoin и Ethereum игроки замерли в ожидании. Кто-то счёл это знаком скорого падения криптовалют и окончания бума майнинга, а кто-то отнёсся к этому с большим пессимизмом.
И вот, курс биткоина вновь устремился к ранее покоренным вершинам, впервые после недавнего падения на 21%, перевалив за отметку 50000 долларов за монету. Сегодня Биткоин вырос на 8% и зафиксировался на уровне 51500 долларов. Как всегда, в росте и падении основных криптовалют кто-то виноват. Не так давно больше всех в этом отличился Илон Маск. На этот раз героем, укрепившим Биткоин стал известный инвестор Тим Дрейпер, который поделился с общественностью положительным прогнозом относительно курса Биткоина.
В своё время Дрейпер получил широкую известность, скупив крупную партию биткоинов в количестве более двадцати девяти тысяч, которая была конфискована государственными органами США. На сегодня этот портфель оценивается в почти полтора миллиарда долларов. А тогда он приобрел их всего за девятнадцать миллионов долларов, прогнозируя, что за каких-то три года курс Биткоина вырастет с четырехсот до десяти тысяч долларов. А в 2019 году он уже обещал скорый рост биткоина до отместки свыше двадцати тысяч долларов за монету. Что интересно, его прогнозы сбывали не только по суммам, но и по времени. Действительно, с таким талантом предсказания невозможно не стать миллиардером.
реклама
Недавно Дрейпер поделился мнением, что он придерживается своего предыдущего прогноза на 2022 и 2023 годы, согласно которому Биткоин достигнет стоимости в двести пятьдесят тысяч долларов.
За последние три месяца читатели нашего любимого сайта, окончательно разделились на два лагеря и стали в буквальном смысле слова непримиримыми оппонентами. Любители игр продолжают неустанно повторять о вреде майнинга для окружающей среды и его бессмысленности в целом, называя его главной причиной невозможности приобрести новую игровую видеокарту для качественного гейминга. А любители майнинга на балконе и в гараже, тем временем, продолжают всеми силами наращивать свои криптодобывающие мощности, удивляясь самому смыслу использования видеокарт для игр. И какого-то благоприятного для всех исхода из этой сложившейся ситуации на сегодняшний день не видно. Хотя, видя текущее положение дел, всё больше геймеров переходят на тёмную сторону и обращают свою единственную видеокарту в добытчицу цифровых монет. Остаётся надеяться, что прогноз уважаемого инвестора на этот раз окажется ошибочным и столь стремительного роста основных криптовалют не произойдёт. Ведь иначе доступность в магазинах многих видеокарт может не просто оказаться под большим вопросом — они могут и вовсе исчезнуть из розничной продажи, прямиком направляясь в крупные фермы, минуя прилавки.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила