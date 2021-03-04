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3 марта Колетт Кресс, занимающая место финансового директора компании Nvidia, участвовала в телефонной конференции институциональных инвесторов Раймонда Джеймса, в ходе которой она высказала своё мнение относительно выпуска компанией видеокарт серии GeForce RTX 3000, основанных на архитектуре Ampere.

Госпожа Кресс подчеркнула, что выпущенные в 2020 году игровые графические ускорители RTX 3000 являются огромным успехом для компании и, возможно, это самый удачный геймерский запуск, который был у компании.

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Nvidia полагает, что популярность ее последних видеокарт на базе Ampere, которые в течение нескольких месяцев практически отсутствовали на складе, объясняется не только популярностью майнинга криптовалюты, а прежде всего популярностью у настоящих геймеров, создателей контента и стримеров. На волне такого успеха компания продолжит пополнять серию RTX 3000 новыми продуктами. С её слов, прошедший квартал был бы таким же финансово успешным, как с криптовалютой, так и без неё, поскольку компания ограничена в поставках. Nvidia продолжит изучать спрос на CMP (видеокарты для майнинга), чтобы лучше изучить размер спроса на них в течение следующего квартала. Но в целом, начавшийся на рынке цифровых валют бум никак не повлиял на показатели финансовой отчётности предыдущего квартала.

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Недавно выпущенный компанией продукт GeForce RTX 3060 высоко востребован среди игроков. Он предлагает лучшее сочетание производительности по доступной цене. Также эта модель очень востребована у интернет-кафе и пользуется очень большим спросом у сборщиков компьютеров. Со слов Колетт Кресс, эта видеокарта разработана исключительно для игроков и они в полном восторге от неё. Она не забыла упомянуть и о ценах на продукты серии Ampere, которые стартуют от 329 долларов, что значительно ниже стоимости новой игровой консоли.

Закончила выступления госпожа Кресс словами о том, что компания уверена в высоком спросе на её продукцию в текущем году.

Источник: WCCFTech