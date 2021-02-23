Илон Маск обещает удвоить скорость спутникового интернета Starlink до конца 2021 года
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Глобальная спутниковая система Starlink, которую продолжает разворачивать компания SpaceX призвана обеспечить пользователей высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет практически в любой точке поверхности планеты. Полное покрытие поверхности Земли планируется завершить в следующем году. Установка комплекта не требует особых навыков и не сложнее установки комплекта спутникового телевидения.
Один из пользователей Starlink разместил в твиттер замер максимальной скорости доступа своего комплекта, который составил 130 Mbps. В ответ Илон Маск сообщил ему, что скорость увеличится примерно до 300 Мбит/с, то есть вдвое, а задержка уменьшится примерно до двадцати миллисекунд уже в этом году.
Также Маск указал, что сеть Starlink уже к концу 2021 года будет доступна большей части жителей планеты.Полное развёртывание сети Starlink может обойтись компании SpaceX в сумму равную примерно 10 миллиардам долларов. Однако по предварительным оценкам компании выручка от эксплуатации сети может составить до 30 миллиардов долларов ежегодно, что больше чем приносит запуск ракет.
Развёртывание спутников Starlink
У проекта есть и критики. Так, по утверждения астрономов спутники проекта Starlink создают помехи астрономическим наблюдениям, поскольку являются слишком яркими объектами. Первые наблюдения уже подтвердили эти опасения. Компания SpaceX заверила астрономов, что уже работает над чёрным покрытием поверхности спутников.
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