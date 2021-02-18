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Каждый из нас, прежде чем купить определенные комплектующие, предпочитает оценить их качество и уровень производительности, прочитав пару-тройку профессиональных обзоров о них.

Недавно один мой хороший знакомый попросил собрать ему системный блок из только что купленных им новых комплектующих. В их составе была видеокарта GeForce RTX 3070. Сборка, настройка и проверка стабильности системы прошли успешно, и настало время протестировать новый компьютер в играх. Я сообщил приятелю, что проведу пару тестов в играх и системный блок можно забирать. Он ответил, что с нетерпением ждёт, когда сможет поиграть в свою любимую игру с нормальным средним FPS (количеством кадров в секунду), которое наконец-то будет выше частоты его монитора. После этих слов я задался вопросами на тему «ожидания и реальность». Будет ли FPS в играх таким, каким его ожидает увидеть владелец нового «системника», после изучения профессиональных обзоров видеокарты RTX 3070? Если его ждёт разочарование, то будет ли оно значимым или малозаметным и несущественным?

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На сегодняшний день именно от видеокарты, по большому счёту, зависит количество кадров в играх. Роль остальных компонентов, таких как процессор, оперативная память и накопитель, менее значительна, но она всё же есть! Практически во всех профессиональных обзорах видеокарт используются открытые стенды на топовых комплектующих — это флагманские процессоры и ОЗУ с максимальной частотой. К тому же, на открытых стендах видеокарты лучше охлаждаются, а значит, имеют более высокий boost. У абсолютного же большинства геймеров системные блоки базируются на средних процессорах и довольно средней памяти. Сегодняшние массовыми «народными» избранниками являются Intel Core i5-10400F, Ryzen 3600 и «оперативка» с частотой около 3600Мгц. Кто-то может возразить, что если на RTX 3070 деньги нашлись, то и на нормальные процессор с памятью найдутся! Отнюдь! Многие из нас откладывают деньги на покупку видеокарты постепенно или покупают её по кредитке, так же постепенно расплачиваясь за неё. Конечно, сегодня условия приобретения видеокарт значительно изменились.

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Сегодня я покажу тест собранной системы в нескольких играх. Их всего две, но этого достаточно для восприятия всей картины.

Система:

- процессор AMD Ryzen 7 3700

- кулер Thermalright ARO-M14

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- оперативная память Crucial Ballistix Sport DDR4 32Gb 3200MHz (двумя двухранговыми модулями)

- SSD Samsung 970 EVO M.2 500Gb (система) и SAMSUNG 860 EVO 1 Тб (игры)

- видеокарта MSI GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO

- корпус АТХ. Четыре 120 мм вентилятора на вдув на 1200 об. Три на выдув (1х140 мм и 2х120 мм)

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- Windows 10 и драйвер видеокарты 461.40

Процессор и видеокарта не будут разгоняться и будут работать в стоке. Почему? Во-первых, для чистоты эксперимента мне нужны «эталонные» значения на данной системе. Во-вторых, разгон на каждой системе индивидуален и не отражает общей картины. Цель – получить общий массовый результат, который ждёт большинство геймеров, а не индивидуальный. В-третьих, разгоняют свои процессоры не так много людей, как нам тут кажется. И, в-четвёртых, данный процессор в стоке выдает такое же количество фпс в играх, что и при разгоне до 4200-4300Мгц. Более высокий разгон уже ограничен воздушной системой охлаждения (хоть и не самой дешёвой). К тому же, не все ZEN2 разгоняются хоть сколько-нибудь существенно (процессоры из первых партий разгонялись плохо). Что касается того, что процессор не является «народным» Ryzen 5 3600, то, как мне кажется, это существенно не повлияет на результаты. То же самое касается и видеокарты. А вот оперативная память будет разогнана до 3600Мгц (DCR 3600 Мгц fast). Модули именно с такой частотой стараются выбирать большинство геймеров на сегодняшний день (цена/производительность), не являющиеся оверклокерами. На Intel они ставят профиль XMP, а на системах AMD им на помощь приходит DRAM Calculator for Ryzen, делающий разгон доступный каждому. Объём в 32 ГБ никакой роли в тестах не сыграет, а двухранговость возможно прибавит несколько кадров.

Я протестирую видеокарту всего в двух играх (выбор был ограничен временем и наличием игр). Надеюсь, что этого будет вполне достаточно для выяснения общей картины. Первой будет Shadow of the Tomb Raider, встроенный тест которой выдает подробную информацию и потому всегда используется профобзорщиками. Второй игрой будет Metro Exodus, хорошо нагружающая даже топовые видеокарты. Тестирование пройдёт в наиболее используемых геймерами разрешениях 1920х1080 и 2560x1440 точек. Полученные результаты я сравню со средними результатами для данной модели видеокарты, взятыми из нескольких профессиональных обзоров на популярных ресурсах в интернете.

Итак, тест в Shadow of the Tomb Raider.

Разрешение 1920х1080 и 2560x1440. DX12. Настройки «максимум», без «лучей».

Процессор при этом погрелся лишь до 66 градусов, а видеокарта до 62 градусов. Вентиляторы видеокарты раскручивались до 1345 оборотов.

Metro Exodus.

Разрешение 1920х1080 и 2560x1440. DX12. Настройки «Extreme».

Осталось сравнить результаты с таковыми из профобзоров.

В профессиональных обзорах, как правило, используют процессоры уровня i7-10900k и Ryzen 5800, с памятью 4000+Мгц и 3800Мгц соответственно. Как видно, в разрешении 1080р разница между среднебюджетной сборкой и сборкой на «топовых» комплектующих составляет не более 10%. Тем, для кого она существенна, возможно и есть смысл задуматься над покупкой более производительных процессора и ОЗУ. Мне кажется, процент таких пользователей будет крайне небольшим. Остальные могут покрыть разницу разгоном видеокарты (при наличии навыков) или на сэкономленные при покупке менее производительных CPU и ОЗУ деньги купить монитор с разрешением 1440р. Или просто не придавать этой разнице никакого значения. Тем, у кого в наличии уже имеется так называемый «2К» монитор, на текущий момент нет никакой необходимости вкладываться в дорогой процессор и оперативную память. Ведь раскрыться их «потенциал» до их устаревания может и не успеть, поскольку массовые платформы на DDR5 уже не за горами.