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В конце 2020 года случилось «непредвиденное». Разразился очередной майнинг бум. В это же время компании AMD и NVIDIA и их партнёры отправили в продажу новые поколения видеокарт, которых так ждали все геймеры. Те, кто руководствовался ранее работающим годами принципом «подождать снижения цен после старта продаж», остались ни с чем. Видеокарты практически исчезли из продажи, а те, что доступны к покупке предлагаются по баснословным двухкратным и более ценам. Большая часть видеокарт выкупается майнерами. Самые крупные партии минуют магазины. Нехватку графических ускорителей усугубил дефицит производственных мощностей у компании TSMC и уровень выхода годных чипов у компании Samsung, которые производят GPU для AMD и NVIDIA. Ранее компания AMD заявляла об отсутствии дефицита видеокарт на старте продаж. Затем она обещала исправить ситуацию до конца 2020 года. После вышло заявление, что ситуация исправится не ранее лета 2021 года. Это говорит о том, что руководство AMD точно не знает, когда положение будет исправлено. От руководства NVIDIA комментарии также крайне скупы. Что же делать в такой ситуации тем, чьим хобби являются компьютерные игры? Стоит ли сейчас покупать новую видеокарту? Давайте разберемся! Прежде всего, необходимо прояснить для себя, выйдут ли в 2021 году игры, ради которых стоит покупать видеокарту по сильно завышенной цене, крайне далекой от рублёвой рекомендованной. На сайте overclockers.ru редакцией регулярно публикуются анонсы ожидаемых игр. Таковые есть? Неплохо бы узнать их рекомендуемые системные требования. Ведь возможно ваша старая видеокарта сможет их «вытянуть» и вопрос апгрейда можно отложить в долгий ящик. Также найдутся счастливчики, у которых накопилось несколько не пройденных игровых шедевров. Но и тем и другим наверняка захочется пройти игры на максимальных настройках. А это значит необходимо объективно оценить производительность своей текущей видеокарты. Возможно, она еще сможет послужить вам, если вы решите немного снизить настройки в игре. Ведь разницу между ультра-настройками и максимальными увидит не каждый. А поиграв с различными пунктами меню настройки можно найти баланс качества изображения и количества fps. Вашей видеокарте уже ничего не поможет? Тогда идём дальше.

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Казалось бы провальный вариант «подождать» всё ещё действует. И можно приглушить свои желания и отложить покупку видеокарты до лучших времен. Ну или хотя бы до лета текущего года, а там действовать по обстоятельствам. Майнинг бум не будет продолжаться вечно. Он подвержен спадам и подъёмам. Более того, эти перепады необходимы ему и часто искусственно провоцируются крупными игроками. В этом случае терпение станет вашим постоянным спутником. Есть ли у вас его запас? Если нет, то теперь необходимо оценить свой уровень адекватной цены. О какой сумме, которую вы потратите на видеокарту, вы не будете сильно сожалеть? Что вам говорит ваша внутренняя «жаба»? Определились с суммой? Теперь можно приступить к выбору видеокарты.

Сначала определяемся в каком разрешении мы собираемся играть: FullHD (1080p), QuadHD (1440p), 4K (2160p). Затем устанавливаем желаемое количество FPS. Это определяется характеристиками вашего монитора и жанрами игр, в которые вы играете. Для сингл-игр приемлемой частотой кадров можно считать 60 кадров/сек. Для сетевых баталий частота кадров должна быть не менее 60 кадров/сек, а максимального потолка не существует. Заядлые геймеры утверждают, что генерируемая частота кадров влияет не только на картинку на экране, но и на отклик мыши. Для разрешения 1080p подойдут видеокарты от GTX 1660TI (Super) до 3060ti. Если позже на прилавках появятся видеокарты RTX 3060 12GB и RX 6700 (XT), то они могут стать лучшим выбором.

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Стоит обратить внимание и на предыдущие поколения видеокарт. Большая их часть снята с производства, но в продаже встретить можно и их. Хотя цены на них впечатляют ровно на столько же, как и на новые продукты. Видеокарты 2060-2070 (Super) и RX 5700 также можно считать отличным выбором для 1080p. Не стоит забывать и про рынок б/у видеокарт. Но здесь требуется крайняя осторожность при покупке. Фактически вы покупаете кота в мешке. Лучший вариант это видеокарты с остаточной гарантией, которые продаются в вашем городе. У вас будет возможно договориться с продавцом о проверке перед покупкой. Покупка б/у видеокарты из другого региона это своего рода искусство. Торговые площадки кишат мошенниками. Лучше всего просветиться как не стать их жертвой. А с учётом высоких цен я бы не рекомендовал такой вариант.

В магазинах цены на видеокарты GTX/RTX 1660-3060ti / RX 5600XT/RX 5700 (XT) варьируются от 34 000 рублей до 131 000 тысячи рублей, согласно данным Яндекс-маркет. Потолок цен повергает в ужас. И не только самой суммой, а даже воспоминанием о цене, за которую была куплена предыдущая видеокарта. Верхний порог цен определяют видеокарты RTX 3060ti. Дело в том, что в добыче «эфира» они также эффективны, как и RTX 3070. Это просто вынудило продавцов поднять на них цены до уровня RTX 3070. Да что там говорить, сегодня видеокарты GTX 1050ti предлагаются к покупке за 15 000-29 000 рублей. Они не участвуют в майнинге, и разумность их покупки за такую цену не может быть оправдана ничем.

Далее, для разрешения 1440p (или 2К в простонародье) отлично подойдут видеокарты RTX 2080-2080ti, RTX 3060ti, RTX 3070, RX 6800. Они продаются по цене от 90 000 рублей до 131 000 рублей. Кто-то может возразить, не слишком ли «жирные» видеокарты указываются для данных разрешений. Но необходимо думать о перспективе. Новые игры не будут жаловать старые GTX 1060 и RX 580. Они славно нам послужили, но им пора на покой. Лучше продать их и окупить часть стоимости новой видеокарты.

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Для разрешения 4K на максимальных настройках на сегодня годятся лишь RTX 3080-3090 и RX 6800XT-6900XT, да и то зачастую с оговорками. Со времен RTX 2080ti полноценный гейминг в 4K с трассировкой лучей всё также доступен лишь частично. Купить их можно за 105000-251000 рублей. Эти карты не по карману большинству геймеров. А, впрочем, все новые карты далеко не все по карману. Некоторые из геймеров, видя ценник ~250 000 тысяч рублей вообще задаются вопросом, что же вокруг происходит. Ведь это цена поддержанного бюджетного автомобиля в российской глубинке. Интересен также вопрос последующего выхода моделей серии Super у NVIDIA. Если они выйдут в свет, а криптобум завершится, и они будут продаваться по околорекомендованным ценам, то не придётся ли кусать локти владельцам видеокарт 3070-3090?



Определившись со всеми факторами, мы спокойно можем решить для себя покупать или нет новую видеокарту. Или может всё-таки перейти на игровые консоли?

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