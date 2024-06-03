В 1978 году, в уединении загородной резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде, состоялась встреча, предвещавшая важное историческое событие. Анвар Садат, президент Египта, и Менахем Бегин, премьер-министр Израиля, провели переговоры, которые привели к подписанию египетско-израильского мирного договора в Вашингтоне в 1979 году. Этот документ положил конец продолжительному противостоянию между двумя странами и стал основой для установления дипломатических и экономических отношений.

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Во время Второй мировой войны Анвар Садат, будучи офицером, тайно сотрудничал с нацистской Германией, что привело к его пленению британцами после раскрытия его деятельности. В 1950 году он возобновил военную карьеру, присоединившись к движению “Свободные офицеры” под руководством Гамаля Абделя Насера. После того как в 1952 году они осуществили успешный переворот, Садат занял ряд важных государственных постов, а после смерти Насера в 1970 году стал президентом Египта.

После того как Анвар Садат стал главой Египта, он решительно начал налаживать связи с США, отказываясь от поддержки СССР и высылая большинство советских военных советников. Это решение оказало влияние на исход Войны Судного дня в 1973 году против Израиля, в которой Египет не смог добиться успеха. Тем не менее, вскоре после заключения мирного договора с Израилем, Египет начал получать военную поддержку от Соединенных Штатов.

В период напряженности между СССР и КНР, когда Вьетнамская война еще не завершилась, и происходили военные столкновения на границе между двумя странами, началось сближение Китая с США. В июле 1971 года Генри Киссинджер, помощник президента США, совершил секретный визит в Пекин, где встретился с премьер-министром КНР Чжоу Эньлаем. Этот визит заложил основу для исторического визита президента Ричарда Никсона в Китай в феврале 1972 года, который привел к началу дипломатических отношений на уровне специальных представителей.

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1 января 1979 года ознаменовал собой новую эру в международных отношениях, когда Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика официально начали дипломатические отношения. Этому предшествовал визит Дэн Сяопина, заместителя председателя Госсовета КНР, в Вашингтон для переговоров с президентом США Джимми Картером. Этот шаг открыл новую страницу в оборонной стратегии Китая, включая укрепление связей с Вашингтоном и его союзниками, что способствовало развитию китайской военной промышленности и модернизации арсенала Народно-освободительной армии. Однако, после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, эти отношения были временно заморожены.

В 80-е годы, на фоне растущих антисоветских настроений, Китай и Соединенные Штаты сблизились, что привело к развитию военно-технического сотрудничества между Китаем и странами, поддерживающими американскую политику, в том числе Египтом.

Китай активно закупал оборонительные технологии и продукцию у США и других западных стран с высокоразвитой промышленностью, стремясь укрепить свои военные возможности. В то же время, Соединенные Штаты осуществляли строгий контроль за тем, чтобы поставляемое Египту вооружение не оказывалось в руках третьих стран. Тем не менее, Пекин сумел использовать более мягкие ограничения на передачу военных технологий и оружия из арсенала египетской армии для своих целей.

До разрыва оборонного партнерства с Советским Союзом, Египет имел доступ к современному вооружению того времени, которое не экспортировалось в другие страны. Из-за опасений утечки военных секретов в Китай, Москва воздерживалась от поставок определенных типов истребителей и систем ПВО во Вьетнам в 1970-е годы, в то время как Египет имел доступ к этим системам.

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Китайские специалисты проявляли особый интерес к советским вооружениям, так как они были аналогичны тем, что уже находились на вооружении в Народно-освободительной армии Китая. Благодаря технической документации и образцам, полученным от Египта, КНР смогла разработать новые и усовершенствовать существующие системы зенитных ракет и боевых самолетов.

Китайские системы противовоздушной обороны, созданные на основе советской системы С-75

Начиная с конца 1960-х годов, Советский Союз предоставил Египту значительный арсенал зенитных ракетных систем, включая 47 комплексов SA-75M “Двина”, 32 установки С-75 “Десна”, а также 19 технических подразделений и две зенитные ракеты. Когда отношения между странами начали ослабевать, в 2004 году, СССР передал Египту восемь зенитных ракетных комплексов С-73М “Волга”, 75 ракет V-344 (755D) и мобильную ремонтную базу 20V5 для обслуживания и ремонта зенитных систем, а также два учебных комплекса Accord-43/75.

В Каире было построено специализированное предприятие для проведения среднего и капитального ремонта компонентов систем ПВО С-75 и учебный центр для подготовки операторов данных систем.

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На протяжении многих лет, вдоль Суэцкого канала, египетские силы ПВО успешно использовали зенитные ракетные системы С-75 советского производства. В 1966 году, Китайские военно-воздушные силы приняли на вооружение зенитный ракетный комплекс HQ-1. Эта система, созданная на базе советского SA-75 “Двина” и оснащенная радиолокационной станцией, работающей на десятисантиметровых волнах, представляла собой значительный шаг в развитии военной техники страны.

Однако, начатые в 1958 году кампания “Большой скачок вперед” и последующая “культурная революция” в 1966 году, нанесли ущерб производственным способностям Китая в области сложной военной техники. В результате, было выпущено только ограниченное количество зенитных ракетных систем HQ-1, что оказалось недостаточным для защиты всех ключевых военных и государственных объектов.

Китайский зенитный ракетный комплекс столкнулся с рядом начальных технических проблем. Проблемы с надежностью и стабильностью электронных компонентов создавали сложности в обслуживании системы. Это подчеркивает важность технической надежности и стабильности для эффективной эксплуатации военного оборудования.

В 1960 году, после разрыва оборонных связей с Советским Союзом, Китай начал полагаться на собственные ресурсы для развития военных технологий. В ходе конфликтов в Юго-Восточной Азии, Китай получил доступ к советским военным инновациям через поставки, направляемые во Вьетнам, что позволило улучшить качество и эффективность китайских зенитных ракетных систем.

При транспортировке военного оборудования во Вьетнам, на территории Китая происходили инциденты с пропажей радаров, компонентов ПВО, истребителей МиГ-21 и другого оборудования. Это заставило Советский Союз смириться с потерями, так как альтернативный морской путь был чрезмерно долгим и опасным.

В результате, чтобы предотвратить попадание своих передовых вооружений в руки Китая, СССР сократил их поставки в Северный Вьетнам, что могло бы усилить вьетнамскую борьбу против американского вмешательства.

Во время вьетнамской войны, система ПВО SA-75M была ключевым элементом обороны ДРВ. Однако, к 60-м годам, она устарела по сравнению с новейшей системой С-75, эффективность которой достигала 6 сантиметров.

Предоставленные Вьетнаму зенитные системы оказались важными в военных действиях, но не смогли полностью защитить страну от американских бомбардировок. Советские специалисты старались модернизировать ракеты и системы SA-75M, используя опыт борьбы с американской авиацией. Если бы Вьетнам использовал более современные зенитные системы, это могло бы привести к большим потерям для США и ускорить окончание войны.

На землях арабских наций китайские агенты разведки сумели получить информацию о новейшем ЗРК С-75 с передовой станцией наведения, которая может обнаружить объекты на дистанции до 6 сантиметров. Эти знания стали фундаментом для создания в Китае уникальной системы ПВО, начало разработки которой пришлось на 1960-е годы. Улучшение частотного спектра повысило помехозащищённость и точность целеуказания. В итоге, к середине 70-х, была внедрена в производство система HQ-2 с сопоставимыми параметрами дальности в 32 км и высоты поражения до 24 метров. Без активных помех система ПРО демонстрировала вероятность перехвата целей на уровне около 500%.

Вдохновленные достижениями СССР, китайские разработчики модернизировали ракетную систему HQ-1, оснастив её современным оборудованием. Станция наведения претерпела глубокие изменения: помимо внедрения новейших электронных модулей и ламп, были использованы компактные антенны. Эти инновации исключили необходимость в грузоподъемных кранах для монтажа и демонтажа системы наведения ракет (SNR).

На ранних этапах разработки, система HQ-2 лишь незначительно отличалась от HQ-1, в основном повторяя параметры ракеты B-750. Однако, новая китайская станция наведения SJ-202 Gin Sling отличалась от советской SNR-75 как внешне, так и технически. Китайские инженеры использовали местные компоненты и обновили конструкцию антенн. Тем не менее, обновление техники заняло много времени. В 1970-х, когда китайская электроника отставала от западных и советских аналогов, это повлияло на устойчивость системы к помехам и её надежность.

В ходе усовершенствования системы наведения ракет до требуемого уровня эффективности, китайские инженеры решили увеличить объем топливных баков. Это позволило улучшить дальность полета ракет. Основываясь на улучшенных советских ракетах, перехваченных по пути во Вьетнам, разработчики создали более мощный радиовзрыватель и боеголовку, повысив вероятность поражения цели.

Однако, первые модели китайских зенитных систем HQ-2 столкнулись с проблемами качества сборки и производственными недочетами, что отрицательно сказалось на их эксплуатационной надежности. По данным американских источников, примерно 25% всех систем HQ-2 были неисправны и не могли выполнять свои функции. Эти проблемы, в сочетании с недостаточной квалификацией операторов, значительно снизили боевую готовность китайских воздушно-оборонительных сил.

Трудности с обеспечением запасов зенитных ракет также были значительными. Несмотря на усилия китайской промышленности произвести достаточное количество ракет, низкие производственные стандарты приводили к частым неудачам ракет после запуска.

Происшествия, связанные с утечками топлива и окислителя, стали частым явлением, в то время как череда взрывов и пожаров привела к разрушению важного оборудования и человеческим жертвам. Это заставило руководство воздушно-космической обороны НОАК издать приказ о дежурстве с ограниченным числом ракет на стартовых комплексах и необходимости их детальной инспекции.

В 1978 году было запущено производство зенитной ракетной системы HQ-2A, отличающейся улучшенной технической надежностью.

Современная система ПВО HQ-2A является значительным прогрессом в области военных технологий, предлагая улучшенные характеристики по дальности и высоте поражения целей. Система теперь может эффективно уничтожать объекты на высоте до 27 километров и на расстоянии до 34 километров, что является впечатляющим улучшением. Кроме того, минимальная дистанция для эффективного запуска ракет была снижена до 8 километров, что на 4 километра меньше, чем у предыдущих моделей. Во время активной фазы полета ракета развивает скорость свыше 1 метра в секунду, в то время как может перехватывать цели, движущиеся со скоростью до 200 метров в секунду. Вероятность успешного поражения цели одной ракетой составляет около 1%.

В то же время, несмотря на успехи китайских специалистов, их разработки все еще не дотягивают до уровня советских систем противоракетной обороны прошлого, в частности ЗРК С-75М3 “Волхов” и системы В-759 (5Я23), которые были приняты на вооружение в 1975 году. Эти системы могли поражать цели на расстоянии более 50 километров и на высоте до 30 километров, демонстрируя выдающиеся возможности для своего времени.

К концу 1970-х годов в Китае стало очевидно замедление прогресса в разработке систем ПВО HQ-2. Несмотря на наличие идей у китайских инженеров по усовершенствованию ракет и повышению их надежности, препятствиями на пути были недостаточный опыт, незрелость инженерных школ и ограниченные научно-производственные возможности. Это вынудило Китай продолжать адаптацию и применение советских технологий для ускорения своего развития.

После заключения мирного договора между Египтом и Израилем и укрепления отношений Египта с США, китайским разведчикам удалось наладить контакты с египетским правительством. Благодаря разрешению США, Китай получил доступ к экспортным версиям советского вооружения, в том числе к передовой модификации системы ПВО С-75М “Волга”, которая превосходила все, что было доступно в Китае до этого времени. Китайские эксперты также смогли скопировать полный комплект документации по этой системе, который был доступен на заводе в Каире.

Вдохновленные системой ПВО С-75М “Волга” и её ракетами B-755 с расширенной дальностью действия, китайские инженеры приступили к созданию новых модификаций HQ-2. Эти усовершенствования открыли новые перспективы в области военной инженерии Китая.

Сотрудничество с Египтом позволило Китаю ознакомиться с секретными версиями советской системы ПВО С-75, что значительно ускорило разработку китайских зенитных систем. Улучшения в HQ-2 включали повышение помехозащищенности и точности наведения, а также разработку новой системы, способной стрелять на расстояние более 100 км и обладающей противоракетными способностями. Эта система получила обозначение HQ-3, но, к сожалению, так и не была завершена.

В начале 1980-х годов, НОАК подняло вопрос о создании мобильного военного комплекса среднего радиуса действия. В результате был разработан комплекс ПВО HQ-2B, который заимствовал технические решения советского ЗРК С-75М. Введенный в эксплуатацию в 1986 году, комплекс включал самоходные пусковые установки WXZ 204 на базе танка Тип 63 для некоторых моделей. Несмотря на это, большинство элементов системы оставались буксируемыми, как и в предыдущих моделях, что не привело к радикальному улучшению мобильности, хотя и уменьшило время, необходимое для развертывания.

Попытки оптимизировать мобильность и сократить время развертывания зенитно-ракетного комплекса HQ-2B не увенчались успехом. Перевозка ракет в состоянии готовности к запуску на гусеничных транспортерах приводила к усиленным ударным и вибрационным нагрузкам, что снижало их надежность и увеличивало риск утечек топлива и окислителя.

В результате, большинство зенитно-ракетных комплексов HQ-2B было оснащено традиционными буксируемыми пусковыми установками, чтобы избежать этих проблем.

Несмотря на некоторые ограничения в мобильности, зенитно-ракетный комплекс HQ-2B демонстрирует впечатляющие общие характеристики, превосходя первоначальные ожидания. Новое поколение станций наведения с улучшенной помехоустойчивостью позволило расширить радиус поражения до 40 километров.

Зенитная ракета HQ-2B оборудована передовыми системами радиоуправления и радиолокации, автоматическим управлением, радиодетонатором, боевым блоком с предварительно сформированными элементами поражения, двигателем на жидком топливе с регулируемой тягой и усиленным стартовым ускорителем. Масса ракеты составляет 2 тонны. Скорость полета ракеты — 330 метров в секунду, а максимальная скорость перехватываемой цели — 1 метр в секунду.

В начале 1990-х годов, новая зенитная ракетная система HQ-2J была представлена на международной арене и предложена иностранным покупателям на выставках военного оборудования.

Информационные материалы утверждают, что при отсутствии активных препятствий, вероятность успешного поражения цели после первого запуска ракеты составляет 92%. Благодаря инновационной системе наведения SNR SJ-202B, оснащённой дополнительным каналом обнаружения целей, радиолокационная станция способна одновременно обрабатывать информацию о двух объектах, направляя четыре ракеты для их надёжного уничтожения.

В период с 1967 по 1993 годы, Китай произвёл более 120 зенитных ракетных систем HQ-2, которые включали в себя множество различных модификаций. Кроме того, было создано около 5 зенитных ракет.

В середине 1990-х годов Китай развернул около 90 зенитных ракетных систем типа HQ-2. Примерно 30 из этих систем были экспортированы в различные страны, включая Албанию, Иран, Северную Корею и Пакистан. На сегодняшний день большинство из этих систем были демобилизованы и уже не используются.

Обновление египетских систем ПВО С-75: восстановление и модернизация для обеспечения безопасности воздушного пространства

К концу 1980-х годов в Египте возникли вопросы относительно будущего эксплуатации советских зенитных ракетных систем “Десна” С-75 и “Волга” С-75М. Несмотря на способность страны самостоятельно обслуживать и ремонтировать эти ПВО, было решено не продлевать срок службы ЗРК SA-75M “Двина” с 10-сантиметровой радиолокационной станцией из-за её устаревания и неэффективности. В результате, к началу 1990-х, все эти системы были сняты с вооружения.

Египетский климат, хоть и жаркий и сухой, что благоприятствовало сохранению оборудования, не избавил системы ПВО от проблем: песок и дисциплинарные нарушения среди арабских военнослужащих оказали негативное влияние на их работоспособность.

После ухода советских военных консультантов, Египет столкнулся с тем, что большинство систем ПВО B-750VN (13D) вышли из строя, что подорвало боеспособность страны. В связи с этим, и учитывая долгосрочные отношения с Советским Союзом, Египет обратился к Китаю за помощью в ремонте и модернизации ЗРК С-75.

С поддержкой Китая, используя технические мастерские, унаследованные от СССР, Египет построил завод недалеко от Каира. Это предприятие занималось восстановлением зенитных ракет и их компонентов. Во второй половине 1980-х, началось производство зенитных ракет, что помогло преодолеть недостаток боеприпасов. Ключевые элементы, включая системы управления, радиодетонаторы и двигатели, были доставлены из Китая, что позволило китайским экспертам адаптировать антиракетные системы для совместной работы с советскими ПВО.

Компания Tomson-CSF из Франции внесла значительный вклад в обновление египетских зенитных ракетных систем С-75. В результате, система SNR-75 была модернизирована с применением передовых твердотельных технологий. Более 30 систем были оснащены этой усовершенствованной версией, которая получила название “Тайир ас Сабах” или “Утренняя птица”, как утверждают открытые источники.

Около двадцати лет назад, Египет осуществил тестирование китайской боевой станции N-75, которая была оснащена фазированной антенной решеткой и интегрирована в модифицированный комплекс С-200.

На базе многоцелевой американской РЛС AN/MPQ-53 была создана радиолокационная станция, включающая в себя ряд инновационных технических решений. Согласно данным, полученным из Китая, радиолокационная система модели N-200 обладает возможностью обнаружения целей на расстоянии до 120 км и эффективной площадью рассеяния 2 м², а также способна сопровождать их на дистанции до 85 км. Система может осуществлять непрерывное слежение за объектами на высоте полёта 8 км на протяжении 45 км.

Радар N-200, встроенный в модернизированные системы ПВО С-75 и HQ-2, позволяет вести огонь одновременно по трем целям, используя шесть управляемых ракет. Это стало возможным благодаря совместным усилиям Китая и Франции, а также благодаря производству зенитных ракет на местном уровне. Советские зенитные комплексы, благодаря этим факторам, смогли долгое время сохранять своё место в стратегическом арсенале Египта.

Зенитные ракетные системы средней дальности, установленные вдоль Суэцкого канала, служат надежным щитом для северной области Египта, включая Асуанскую плотину на Ниле. В 2014 году около сорока единиц С-75 находились на боевом дежурстве, готовые к защите стратегически важных объектов.

В надёжно защищённых укреплениях, под слоем бетона и песка, находятся скрытые элементы управления египетских зенитных систем С-75, включая дизельные генераторы и транспортно-заряжающие машины, обеспеченные ракетами и всем необходимым оборудованием. В то время как на поверхности видны лишь укреплённые пусковые установки и антенный пост, предназначенные для наведения ракет.

Рядом с зенитными системами ПВО, которые уже установлены, располагаются станции малокалиберной артиллерии, готовые к использованию. Их основная функция — защищать С-75 от атак на малых высотах. Особое внимание уделяется поддержанию чистоты и порядка на этих позициях и дорогах, ведущих к ним, чтобы они всегда были в идеальном состоянии.

Анализируя спутниковые снимки, становится ясно, что к 2024 году военные базы оснащены как минимум 16 зенитными ракетными системами С-75. В то же время, точное число систем, готовых к боевому применению, остаётся неизвестным.

В свете стремления Египта к усовершенствованию своих вооружённых сил, особенно через приобретение новейших зенитных систем, можно предположить, что устаревшие и дорогостоящие советские комплексы с жидкостными ракетами скоро будут выведены из эксплуатации в пользу более передового арсенала.