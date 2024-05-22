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Тараканы повсюду - новое исследование о всемирном распространении насекомых

Эти насекомые, веками пробираясь сквозь катаклизмы и континенты, в итоге оказываются на наших кухнях.
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Исследование, опубликованное на Phys.org, проливает свет на тысячелетнее путешествие тараканов, которые, начиная с Юго-Восточной Азии, распространились до Европы и дальше. Используя генетический анализ, ученые выяснили, что эти насекомые смогли охватить весь мир, следуя за человечеством, словно попутчики. Результаты исследования не только рассказывают о древней истории тараканов, но и подтверждают идею о том, что эти вредители распространились глобально, благодаря своей способности путешествовать вместе с людьми.

Анализ генетического материала, проведенный учеными с образцами более чем 280 особей тараканов, представляющих 17 различных стран и шести континентов, позволил установить происхождение так называемого “немецкого” таракана, который на самом деле зародился в Юго-Восточной Азии. Этот вид, широко распространенный по всему миру, вероятно, эволюционировал из азиатского предка примерно 2100 лет назад. Долгое время существовало предположение о азиатских корнях этого насекомого, подкрепленное наличием схожих видов в этом регионе до сегодняшнего дня.

В ходе своего глобального путешествия, тараканы выбрали два главных маршрута для распространения. Около 1200 лет назад, они направились на запад в сторону Ближнего Востока, вероятно, скрываясь в корзинах с хлебом, которые перевозились солдатами. Затем, примерно 270 лет тому назад, на основании исторических данных и научной реконструкции, предполагается, что тараканы заняли места на борту торговых судов Голландской и Британской Ост-Индских компаний, что позволило им достичь берегов Европы.

Прибыв на новые земли, тараканы, по всей видимости, нашли поддержку в таких изобретениях, как водопровод и паровая машина. Эти технологические достижения способствовали их распространению и создали уютные условия для их существования в помещениях, где они и поныне часто обитают.

Ученые полагают, что понимание процессов адаптации тараканов к новым местам обитания в истории может способствовать созданию более действенных способов их контроля.

Сегодняшние популяции тараканов представляют собой серьезную проблему для контроля, так как они обладают способностью к быстрой эволюции и развитию резистентности к химическим средствам борьбы, таким как пестициды.

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Теги

европа история исследование азия мир генетика путешествия вредители тараканы автостоп распространение
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