В Норвегии создан уникальный асимметричный небоскрёб, который благодаря передовым технологиям энергоэффективности обходится без подключения к внешним источникам электроэнергии.

Компания Snøhetta успешно завершила строительство здания в Норвегии, которое отличается высокой энергоэффективностью. Согласно информации от New Atlas, в этом здании поддерживается приятный микроклимат в течение всего года без использования внешних источников энергии.

В промышленном районе Осло, неподалёку от реки, находится здание.

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Комплекс Vertikal Nydalen представляет собой две башни, соединенные между собой, обладающие несимметричной структурой. Этот уникальный дизайн был разработан с целью не закрывать виды для жильцов окружающих зданий и гарантировать достаточное количество солнечного света для прилегающей площади. Фасад здания облицован сосновыми панелями, которые со временем приобретут серебристый оттенок, заменяя первоначальный коричневый цвет. Стальные балконы, выделяющиеся на фоне деревянной отделки, добавляют зданию современный акцент. Внутреннее пространство здания организовано таким образом, что на первом этаже разместились рестораны, на средних этажах — офисы, а жилые апартаменты занимают верхние этажи, всего их 40.

В помещении предусмотрены квартиры, офисные пространства и ресторанные залы.

Snøhetta сообщает, что их новый небоскреб функционирует без подключения к электросетям для обогрева, охлаждения и проветривания помещений. Несмотря на это, электричество все же используется для освещения и других целей. Особенностью здания является использование “тройного нулевого решения” для создания комфортных условий: это сочетание геотермальной энергии, естественной вентиляции и солнечных панелей.

Апартаменты оборудованы стальными балконами, которые выступают наружу.

В этом здании система отопления и охлаждения работает благодаря глубоким скважинам, через которые проходит вода, регулируя температуру глиняных и бетонных конструкций. Энергия для теплового насоса, важной части этой системы, генерируется солнечными панелями, расположенными на крыше. Естественное освещение максимально используется благодаря обилию окон, что уменьшает необходимость в искусственном освещении. Для вентиляции применяются не вентиляторы, а большие отверстия, открывающиеся автоматически для воздухообмена. К тому же, наклонные стены специально разработаны для улучшения циркуляции воздуха, а встроенные в фасад клапаны регулируют приток свежего воздуха по необходимости.

Система отопления и охлаждения получает энергию от солнечных панелей Vertikal Nydalen.

В обычных офисных зданиях системы вентиляции зачастую заставляют снижать потолки на метр от уровня перекрытий. Однако, благодаря применению системы с естественной вентиляцией, которая обходится без использования воздуховодов и вентиляторов, удается освободить значительное пространство. Это дополнительное место может быть использовано для увеличения количества естественного света и создания более открытого пространства.

Наклонные стены, имеющие необычную конструкцию, обеспечивают вентиляцию за счёт создания давления в различных частях здания.

Для отслеживания эффективности использования энергии в Vertikal Nydalen установлены специальные датчики. Это позволяет собирать данные, необходимые для её оптимизации. В каждом офисе на столах размещены QR-коды. С их помощью, сканируя код смартфоном, сотрудники могут перейти на онлайн-платформу для регистрации своих впечатлений о комфорте и функциональности помещений, выражая как положительные моменты, так и указывая на недостатки.

Для обеспечения естественного света, в доме установлено множество окон.